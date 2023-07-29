الرئيس الروسي والقادة الأفارقة يبحثون مبادرتهم لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد القادة الأفارقة أن "إفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء

عرفت القمة الإفريقية الروسية، في مدينة سان بطرسبرغ، اجتماعا حضره قادة أفارقة والرئيس فلاديمير بوتين، لبحث المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية التي اندلعت قبل أكثر من عام.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية اليوم السبت، فإن "الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك بمدينة سان بطرسبرج، في اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب قادة الدول الإفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضاف: "القادة تابعوا خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد القادة الأفارقة أن "إفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي".

وبحسب البيان المصري "تم التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الإفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة".

من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أن بلاده اتفقت مع القادة الأفارقة المشاركين في قمة تستضيفها سان بطرسبرغ على تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب ومواجهة الاستعمار الجديد.

وقال بوتين في خطاب ختامي إن "التزام جميع دولنا بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل وديموقراطي (...) تم تأكيده مجددا"، لافتا الى "عزم مشترك على النضال ضد الاستعمار الجديد" والعقوبات "غير المشروعة".

وتم تبني إعلان مشترك إثر القمة، يلحظ مزيدا من التعاون على صعد الإمدادات الغذائية والطاقة والمساعدة في التنمية.