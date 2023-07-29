تقرير: خطأ مطبعي ينقل أسرار هامّة لدولة أفريقية حليفة لروسيا

في الأصل، كان المقصود من رسائل البريد الإلكتروني إرسالها إلى الجيش الأمريكي

اعترفت وزارة الدفاع البريطانية في نهاية الأسبوع بأنها اضطرت إلى فتح تحقيق، بعد أن كانت أخطاء مطبعية من جانب موظفيها تعني أن رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على معلومات حساسة تم إرسالها عن طريق الخطأ إلى دولة مالي الأفريقية - حليفة روسيا.

في الأصل، كان المقصود من رسائل البريد الإلكتروني إرسالها إلى الجيش الأمريكي ، وجاء الكشف بعد أسبوعين من أن المسؤولين الأمريكيين أرسلوا ملايين الرسائل الإلكترونية إلى مالي، بعضها يحتوي على معلومات سرية ليست مخصصة للعيون الأجنبية.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ووسائل إعلام أمريكية فإن الأمريكيين وبشكل خاطئ وجهوا على مدى عقد كامل أسرارهم العسكرية وقضاياهم الحساسة إلى دولة مالي التي تعد حالياً أبرز حليف لروسيا في غرب أفريقيا،.

وتحتوي هذه الإيميلات على معلومات حساسة للغاية، بما في ذلك الوثائق الدبلوماسية والإقرارات الضريبية وكلمات المرور وتفاصيل سفر كبار الضباط والغرف الفندقية التي يقيمون بها.

وبحسب ما نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن سبب الخطأ يعود إلى تقارب النطاق الإلكتروني الأمريكي "mil" مع النطاق المالي "ml".

وقالت الصحيفة إنه رغم التحذيرات المتكررة على مدار عقد من الزمان، يستمر التدفق المستمر لحركة مرور البريد الإلكتروني إلى نطاق ML، معرّف الدولة لمالي، نتيجة لخطأ الأشخاص في كتابة MIL، وهي اللاحقة لجميع عناوين البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية.

ونقلت سي إن إن ملايين الإيميلات أرسلت من غير قصد إلى حسابات إلكترونية في مالي خلال العقد الماضي، مضيفة أن هذا الخطأ يعرض الأمن القومي الأمريكي لمخاطر، حيث إن المعلومات الشخصية التي تتضمنها الرسائل الإلكترونية يمكن استغلالها في تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية، ويمكن توظيفها في ملاحقة تحركات عناصر البنتاغون، مع العلم أنه لم يتم الإبلاغ عن حالة من هذا القبيل.

واحتوت إحدى الرسائل على أرقام غرف فندقية لرئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل والوفد المرافق له في رحلة قاموا بها إلى إندونيسيا في مايو الماضي.