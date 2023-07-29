تقرير: السعودية تستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا في أوائل أغسطس

ن الاجتماع المقرر في مدينة جدة السعودية يومي الخامس والسادس من أغسطس آب سيضم مسؤولين كبارا مما يصل إلى 30 دولة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت إن السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل، في أوائل أغسطس آب المقبل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات أن الاجتماع المقرر في مدينة جدة السعودية يومي الخامس والسادس من أغسطس آب سيضم مسؤولين كبارا مما يصل إلى 30 دولة.

والسبت، كشفت روسيا عن تلقيها “نحو 30 مبادرة سلام” للتسوية في أوكرانيا عبر قنوات رسمية وغير رسمية، منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022.

وقالت متحدثة وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، على هامش "القمة الروسية الإفريقية الثانية” بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، "نحن ممتنون للجميع، فهناك العديد من مبادرات السلام. وقبل شهر تقريبا كان هناك بالفعل نحو 30 مبادرة قدمتها شخصيات عامة من خلال قنوات حكومية أو بطريقة خاصة، وأكدت أن "روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا".

وأوضحت أنه "حتى عندما نرى أنه من غير المرجح أن تجلب المفاوضات أي قيمة مضافة، لكننا نعطي دائما فرصا لمبادرات شركائنا".