وأشار الخبير إلى أن "المغرب تحرر من الضغوط الفرنسية التي كانت تمارس عليه والتي كانت تدفعه إلى تفضيل سوق السلاح الفرنسي على غيره من الأسواق الأخرى".

كشف تقرير سنوي فرنسي، أن الأسلحة الفرنسية لم تعد تلاقي نفس الاقبال الذي كانت عليه سابقا، مشيرا إلى أنه "للعام الثاني على التوالي، غاب المغرب عن قائمة الدول الأكثر شراء للعتاد الفرنسي في عامي 2021 و2022، مما يوضح أن العتاد الحربي فرنسي الصنع لم يعد يستهوي الرباط".

وكشف خبير عسكري مغربي بحسب موقع"هسبرس" المغربي، أن غياب المملكة المغربية عن قائمة الدول الأكثر شراء للعتاد الفرنسي في عامي 2021 و2022، يعود إلى مجموعة من العوامل، "أولها تبني الرباط لاستراتيجية جديدة للتسلح تقوم على تنويع الشركاء العسكريين، خاصة أنها أبرمت مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية شراكة عسكرية تمتد من سنة 2022 إلى سنة 2030، والتي تحصل من خلالها على أحدث الأسلحة من هذا البلد".

أما العامل الثاني بحسب الخبير، فإنه "يتمثل في أن المغرب في حاجة إلى نوعية خاصة من الأسلحة لا تتوفر في فرنسا، على رأسها الطائرات المسيرة، وهذا ما يفسر اعتماد الرباط على إسرائيل وتركيا وبكين في الحصول على هذا النوع من الأسلحة".

وأشار الخبير إلى أن "المغرب تحرر من الضغوط الفرنسية التي كانت تمارس عليه والتي كانت تدفعه إلى تفضيل سوق السلاح الفرنسي على غيره من الأسواق الأخرى".

وشدد الخبير على أن "التكاليف المرتفعة لاقتناء الأسلحة الفرنسية هي الأخرى ساهمت في تراجع مشتريات المغرب من هذا البلد".

وبحسب التقرير السنوي، فإن مبيعات السلاح الفرنسي السنة الماضية حققت رقما قياسا بلغ 27 مليار يورو، مدفوعة بمبيعات مقاتلات رافال، التي اشترت الإمارات العربية المتحدة لوحدها 80 وحدة منها بعقد بلغت قيمته أكثر من 16 مليار يورو.

المصدر ذاته أشار إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط والأدنى جاءت على رأس الدول المستوردة للسلاح الفرنسي بإجمالي صادرات بلغت 64 في المائة من مجموع مبيعات الأسلحة الفرنسية، تليها الدول الأوروبية بنسبة 23 في المائة ثم الدول الآسيوية بنسبة 8 في المائة.