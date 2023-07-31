تقرير: قطار التطبيع مع السعودية متوقف في واشنطن واسرائيل تعرض تأجيل بسط سيادتها فوق أراض في الضفة الغربية

يصور تقرير في يسرائيل هيوم سعي الولايات المتحدة لإنجاز اتفاق مع السعودية على انه مصلحة أمريكية خالصة وأن تطبيع السعودية مع إسرائيل ليس سوى تحصيل حاصل

يصور تقرير في يسرائيل هيوم سعي الولايات المتحدة لإنجاز اتفاق مع السعودية على انه مصلحة أمريكية خالصة وأن تطبيع السعودية مع إسرائيل ليس سوى تحصيل حاصل.

وبالتالي يقول كاتب التقرير أن القطار الى الرياض متوقف في واشنطن التي تنظر في تلبية شروط السعودية مقابل التطبيع وهي أمور لم تعد خفية وتنتظر موافقة البيت الأبيض الذي يرغب في وقف التمدد الصيني عبر السد السعودي فيما تواجهه عقبة داخلية تتمثل بموافقة الكونجرس على صفقة تدعم موقف بايدن في معركته الانتخابية وسط أغلبية جمهورية في مجلس النواب.

من جانبه قال المراسل السياسي في هيئة البث الرسمية كان، إنه "في أي صفقة إسرائيلية سعودية أمريكية، سيتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات حقيقية تجاه السلطة الفلسطينية - ليس فقط بسبب المطالب السعودية، ولكن أيضًا بسبب الحاجة إلى "تليين" نواب في الحزب الديمقراطي يعارضون السلاح السعودي الأمريكي ولصفقة تحالف دفاعي، وفقا لمصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات.

أما كاتب التقرير في يسرائيل هيوم فيرى أن إسرائيل تقيم على أرض الواقع علاقات مع السعودية تحت الطاولة فيما يمكن وصفه "نصف تطبيع". نافيا أن يكون للملف الفلسطيني أي دور بعرقلة العلاقات.

وأضاف التقرير أن إسرائيل تعمل منذ إقامة الحكومة الحالية بمبدأ "عدم القيام بخطوات من شأنها أن تحبط اتفاقا مستقبليا" وسط الإشارة إلى أن العبارة فضفاضة، فلا أحد يعرف شكل الاتفاق المستقبلي ولا الخطوات التي من شأنها أن تعرقله. فضلا عن أن اتفاقيات ابراهيم ولدت نتيجة استعداد إسرائيل تعليق بسط السيادة في الضفة الغربية التي كان من المقرر ان تتم في إطار خطة ترامب منذ 2020.

بحسب "صفقة القرن"، كان على الفلسطينيين أن يدخلوا في مفاوضات مع إسرائيل لمدة أربع سنوات بعد بسط السيادة. وإذا لم يفعلوا ذلك، ستكون إسرائيل قادرة على فرض السيادة على مناطق إضافية. مهلة السنوات الأربع هذه ستنقضي في صيف عام 2024، على ما أشار التقرير.