English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • تقرير: قطار التطبيع مع السعودية متوقف في واشنطن واسرائيل تعرض تأجيل بسط سيادتها فوق أراض في الضفة الغربية

تقرير: قطار التطبيع مع السعودية متوقف في واشنطن واسرائيل تعرض تأجيل بسط سيادتها فوق أراض في الضفة الغربية

i24NEWS

دقيقة 3
الرئيس الأمريكي جو بايدن (إلى اليسار) وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليمين) في جدة ، المملكة العربية السعودية ، 16 يوليو / تموز 2022.
MANDEL NGAN / POOL / AFPالرئيس الأمريكي جو بايدن (إلى اليسار) وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليمين) في جدة ، المملكة العربية السعودية ، 16 يوليو / تموز 2022.

يصور تقرير في يسرائيل هيوم سعي الولايات المتحدة لإنجاز اتفاق مع السعودية على انه مصلحة أمريكية خالصة وأن تطبيع السعودية مع إسرائيل ليس سوى تحصيل حاصل

يصور تقرير في يسرائيل هيوم سعي الولايات المتحدة لإنجاز اتفاق مع السعودية على انه مصلحة أمريكية خالصة وأن تطبيع السعودية مع إسرائيل ليس سوى تحصيل حاصل. 

Video poster

وبالتالي يقول كاتب التقرير أن القطار الى الرياض متوقف في واشنطن التي تنظر في تلبية شروط السعودية مقابل التطبيع وهي أمور لم تعد خفية وتنتظر موافقة البيت الأبيض الذي يرغب في وقف التمدد الصيني عبر السد السعودي فيما تواجهه عقبة داخلية تتمثل بموافقة الكونجرس على صفقة تدعم موقف بايدن في معركته الانتخابية وسط أغلبية جمهورية في مجلس النواب.

من جانبه قال المراسل السياسي في هيئة البث الرسمية كان، إنه "في أي صفقة إسرائيلية سعودية أمريكية، سيتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات حقيقية تجاه السلطة الفلسطينية - ليس فقط بسبب المطالب السعودية، ولكن أيضًا بسبب الحاجة إلى "تليين" نواب في الحزب الديمقراطي يعارضون السلاح السعودي الأمريكي ولصفقة تحالف دفاعي، وفقا لمصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات.

أما كاتب التقرير في يسرائيل هيوم فيرى أن إسرائيل تقيم على أرض الواقع علاقات مع السعودية تحت الطاولة فيما يمكن وصفه "نصف تطبيع". نافيا أن يكون للملف الفلسطيني أي دور بعرقلة العلاقات.

وأضاف التقرير أن إسرائيل تعمل منذ إقامة الحكومة الحالية بمبدأ "عدم القيام بخطوات من شأنها أن تحبط اتفاقا مستقبليا" وسط الإشارة إلى أن العبارة فضفاضة، فلا أحد يعرف شكل الاتفاق المستقبلي ولا الخطوات التي من شأنها أن تعرقله. فضلا عن أن اتفاقيات ابراهيم ولدت نتيجة استعداد إسرائيل تعليق بسط السيادة في الضفة الغربية التي كان من المقرر ان تتم في إطار خطة ترامب منذ 2020. 

بحسب "صفقة القرن"، كان على الفلسطينيين أن يدخلوا في مفاوضات مع إسرائيل لمدة أربع سنوات بعد بسط السيادة. وإذا لم يفعلوا ذلك، ستكون إسرائيل قادرة على فرض السيادة على مناطق إضافية. مهلة السنوات الأربع هذه ستنقضي في صيف عام 2024، على ما أشار التقرير.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق