وبحسب الوكالة، فقد بدأت الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية 18 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة في محافظة جدة أمس الأحد،

أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن منظمة التعاون الإسلامي تعقد بشكل افتراضي، اليوم الإثنين، اجتماعًا وزاريًا استثنائيًا بشأن تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك.

وبحسب الوكالة، فقد بدأت الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية 18 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة في محافظة جدة أمس الأحد،

وأضافت الوكالة، أنه عقد كبار الموظفين اجتماعهم التحضيري بغية رفع توصياتهم إلى الدورة الوزارية الاستثنائية بشأن تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك.

ومن جانب آخر، أفاد تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أنه تسعى الدنمارك والسويد إلى الحد من حوادث حرق نسخ من المصحف والكتب المقدسة الأخرى.

وتواصل وزراء الدنمارك والسويد، أمس الأحد، في محاولة لإيجاد طرق لمواجهة قوانين حرية التعبير القوية التي سمحت بعمليات الحرق المتكرر للكتب المقدسة، وذلك قبل أن يعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا، الاثنين، لمناقشة تلك الأزمة.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن: "سنجد أداة قانونية تسمح لنا بمنع حرق المصحف أمام السفارات الأجنبية"، فيما قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون: "نتشاطر نفس التحليل، فالوضع خطير، وهناك حاجة لاتخاذ تدابير لتعزيز قدرتنا على الصمود".