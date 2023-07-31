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رئيس الموساد زار سرا البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن الاتفاق مع السعودية

i24NEWS

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رئيس المخابرات الإسرائيلية دافيد بارنيع في هرتسليا ، إسرائيل.
Avshalom Sassoni/Flash90رئيس المخابرات الإسرائيلية دافيد بارنيع في هرتسليا ، إسرائيل.

الحكومة الإسرائيلية تريد تقديم مساهمتها بشأن الاتفاقيات الثنائية المحتملة بين الولايات المتحدة والسعودية والتي من المحتمل أن تؤثر على أمن إسرائيل

قال مصدران أمريكيان لموقع Axios إن مدير الموساد دافيد بارنياع زار سرا واشنطن قبل أسبوعين لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية حول جهود إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق مع السعودية من شأنه أن يشمل التطبيع بين المملكة وإسرائيل.

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تحدثت تقارير إسرائيلية الإثنين عن أن قضية التطبيع بين إسرائيل والسعودية هو تحصيل حاصل نظرا لأن الولايات المتحدة تعتبر الاتفاق مع السعودية مصلحة أميركية ترغب إدارة بايدن بتحقيقها كورقة رابحة في معركة بايدن الانتخابية الوشيكة. 

الحكومة الإسرائيلية تريد تقديم مساهمتها بشأن الاتفاقيات الثنائية المحتملة بين الولايات المتحدة والسعودية التي يناقشها البلدان والتي من المحتمل أن تؤثر على أمن إسرائيل، بما في ذلك الدعم الأمريكي المحتمل لبرنامج نووي مدني سعودي بتخصيب اليورانيوم ومبيعات أسلحة أمريكية محتملة للرياض.

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