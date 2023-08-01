الشركة الإسرائيلية الناشئة Enzymit "إنزيميت" تحقق طفرة في إنتاج حمض الهيالورونيك

وعدت عملية إنزيميت الخالية من الخلايا ببديل فعال من حيث التكلفة، وقد بدأت العمل على زيادة طاقتها الإنتاجية وتطوير جيل جديد من إنزيمات حمض الهيالورونيك التي يمكن

أعلنت شركة الكيمياء الحيوية الإسرائيلية Enzymit، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت في إنتاج مركب حمض الهيالورونيك (HA)، وقال المدير التنفيذي لشركة Enzymit Gideon Lapidoth PhD ، "نجاحنا في تصنيع حمض الهيالورونيك يوضح جدوى تصميم إنزيم جديد لتحفيز الإنتاج الحيوي الخالي من الخلايا للمواد الكيميائية المتخصصة ، واستبدال طرق الإنتاج القديمة وغير المستدامة".

وقال"إن نهجنا الخالي من الخلايا في تصنيع حمض الهيالورونيك يلغي الحاجة إلى المعالجة النهائية المعقدة ويقلل بشكل كبير من التكاليف الإجمالية ، مع تمكين إنتاج أسهل وأكثر كفاءة على نطاق واسع".

وعدت عملية إنزيميت الخالية من الخلايا ببديل فعال من حيث التكلفة، وقد بدأت العمل على زيادة طاقتها الإنتاجية وتطوير جيل جديد من إنزيمات حمض الهيالورونيك التي يمكنها استخدام مواد خام أقل تكلفة.

ومن جهته قال نائب رئيس تطوير الأعمال في إنزيميت ماركوس كلينجر، "إننا نتلقى بالفعل اهتمامًا كبيرًا من الشركات المصنعة التي تتطلع إلى دمج متغيرات حمض الهيالورونيك في منتجات العناية بالبشرة بأسعار معقولة لعامة الناس".وأضاف كلينجر: "لقد شجعنا الاستقبال الإيجابي الأولي ونعمل باستمرار على تحسين عملياتنا أثناء تكوين شراكات استراتيجية لتقديم منتجاتنا في صناعات جديدة".

حمض الهيالورونيك هو بوليمر طبيعي موجود في الجلد والمفاصل والأنسجة الضامة والعصبية. يستخدم على نطاق واسع في منتجات العناية بالبشرة ، فضلاً عن كونه معروفًا بفوائده العلاجية ، والتي تشمل مساعدة صحة العين وشفاء الجروح وأمراض الروماتيزم.

ينطوي إنتاج حمض الهيالورونيك التقليدي باستخدام الأنسجة الحيوانية على قدر كبير من السلامة والاتساق والمخاوف الأخلاقية ، في حين أن طرق التخمير الأخرى لا تزال تتطلب عمليات تنقية معقدة وتكاليف إنتاج عالية.