الرئيس الإسرائيلي يستضيف نظيره الزامبي و"يشير أمامه لأهمية دور إسرائيل كدولة مراقبة في الاتحاد الأفريقي"

وقال هرتسوغ في الاحتفال إن "زامبيا دولة عظيمة تتمتع إسرائيل معها بعلاقات متميزة منذ سنوات عديدة".

استضاف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، نظيره الزامبي هاكيندي هيشيليما في إسرائيل، حيث عقد الاثنان اجتماعا خاصا قبل ترؤس اجتماع دبلوماسي ثنائي موسع.

استقبل هرتسوغ وزوجته، السيدة الأولى ميشال، هيشيليما في احتفال رسمي تم خلاله عزف النشيد الوطني للبلدين قبل أن يستعرض الرئيسان معًا حرس الشرف في الجيش الإسرائيلي.

وقال هرتسوغ في الاحتفال إن "زامبيا دولة عظيمة تتمتع إسرائيل معها بعلاقات متميزة منذ سنوات عديدة".

نحن نؤمن بهذا التعاون وبالتقدم الاقتصادي لعلاقاتنا. هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا مشاركتها في التكنولوجيا والزراعة والعلوم والصحة والعديد من القضايا الأخرى.

Haim Tzach / GPO رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما (إلى اليسار) والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يستعرضان حرس الشرف للجيش الإسرائيلي في القدس.

وشدد الرئيس الإسرائيلي على أهمية دور زامبيا في إفريقيا وعلاقات إسرائيل بالقارة.

وأشار إلى أهمية دور إسرائيل كدولة مراقبة في الاتحاد الأفريقي، والمساهمة المهمة التي تقدمها إسرائيل والابتكار الإسرائيلي للمجتمعات والبلدان في جميع أنحاء إفريقيا في مجالات المياه والمناخ وما وراءها.

من جهته، شكر هيشيليما هرتسوغ على ترحيبه الحار وشدد على "أهمية علاقتنا التي تعود إلى سنوات عديدة".

علاقة إسرائيل وزامبيا هي علاقة حكومة بحكومة ، وشعب بشعب ، وهناك جالية يهودية مهمة في زامبيا. نحن ممتنون لهذه العلاقة ، ونود أن نبني على هذا ".

وأشار إلى انتخاب حكومته لتحقيق النجاح الاقتصادي: “النجاح الاقتصادي يرتكز على التجارة والاستثمار. لذلك أريد حقًا استكشاف تلك العلاقة ، نظرًا للتجربة الهائلة التي تتمتع بها إسرائيل ".

في اليوم السابق، تحدث هيشيليما مع i24NEWS حول العلاقات الثنائية بين زامبيا وإسرائيل، والتقى وزير خارجيته ستانلي كاكوبو بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وكان الزعيم الأفريقي في إسرائيل في زيارة رسمية للدولة اليهودية، مع زوجته موتينتا هيشيليما، بالإضافة إلى وفد كبير ضم وزراء كبار في حكومة زامبيا.