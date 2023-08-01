الجزائر تدعو إلى ضبط النفس وتحذر من أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "تدعو إلى الحذر وضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي التي تعتبر للأسف خيارات غير مستبعدة ويمكن اللجوء إليها

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر حذرت من مغبة اللجوء إلى تدخل عسكري أجنبي لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

وجاء هذا بعد أنباء عن عزم فرنسا ومجموعة غرب إفريقيا استعمال القوة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "تدعو إلى الحذر وضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي التي تعتبر للأسف خيارات غير مستبعدة ويمكن اللجوء إليها، غير أنها لا تمثل سوى عوامل تعقد وتزيد من خطورة الأزمة الحالية".

وأضافت الوزارة أن الجزائر "تجدد تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري بالنيجر واحترام متطلبات دولة القانون، وتؤكد الحكومة الجزائرية في هذا الصدد مجددا دعمها للسيد محمد بازوم كرئيس شرعي لجمهورية النيجر".

وحذرت السلطات في بوركينا فاسو ومالي في بيان، أمس الاثنين، من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاحه الانقلابيون، إلى الحكم سيكون بمثابة "إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي.

اتهم المجلس العسكري الذي تولى السلطة في النيجر الأسبوع الماضي، فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكرياً" لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى مهامه على ما جاء في بيان تُلي الاثنين عبر التلفزيون الوطني.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أكدت في وقت سابق أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر. وأشارت إلى أنها "تدين بشدة محاولة الانقلاب"