المملكة المتحدة تعترف "بأعمال الإبادة الجماعية" ضد اليزيديين العراقيين من قبل داعش

وأصدرت لندن هذا الإعلان قبل الأحداث بمناسبة "الذكرى التاسعة للفظائع" التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية ضد الأقلية اليزيدية الناطقة باللغة الكردية.

أقرت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، رسميًا أن تنظيم الدولة الإسلامية، قد ارتكب "أعمال إبادة جماعية" ضد الإيزيديين في العراق في عام 2014.

وتعرض الأيزيديون - الذين جعلتهم ديانتهم قبل الإسلام هدفًا لمتطرفي داعش - للمجازر والزواج القسري والاستعباد الجنسي خلال حكم الجهاديين الذي استمر عامين في محافظة سنجار شمال العراق.

وأصدرت لندن هذا الإعلان قبل الأحداث بمناسبة "الذكرى التاسعة للفظائع" التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية ضد الأقلية اليزيدية الناطقة باللغة الكردية.

حتى الآن، اعترفت المملكة المتحدة بأربع حالات أخرى فقط حيث حدثت إبادة جماعية - الهولوكوست ورواندا وسريبرينيتشا وأعمال الإبادة الجماعية في كمبوديا.

وقال وزير الشرق الأوسط البريطاني طارق أحمد في بيان "عانى السكان اليزيديون بشكل كبير على يد داعش قبل تسع سنوات وما زالت التداعيات محسوسة حتى يومنا هذا"، وأضاف " العدالة والمساءلة أمران أساسيان بالنسبة لأولئك الذين دمرت حياتهم".

منذ ما يقرب من ست سنوات منذ إعلان العراق "انتصاره" على تنظيم الدولة الإسلامية، لا يزال العديد من الأيزيديين غير قادرين على العودة إلى سنجار. لا يزال الآلاف يعيشون في مخيمات النازحين، ويواجه الذين عادوا أوضاعًا أمنية غير مستقرة وخدمات عامة غير كافية أو غير موجودة.

وأشاد مراد إسماعيل، الشريك المؤسس لمنظمة Yazidi العالمية ، بالاعتراف البريطاني بأنه "خطوة مهمة"، واصفًا الاعتراف بـ "قلب عملية العدالة ومساعدة الضحايا على التعافي من الجروح العميقة لهذه الإبادة الجماعية" .

قالت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام اليزيدية، والتي تنظم حملة ضد استخدام العنف الجنسي في الحرب، لا سيما ضد الإيزيديين، إنها تأمل في أن تسعى الحكومة البريطانية الآن إلى تحقيق العدالة من خلال "محاسبة المقاتلين المولودين في بريطانيا".