تقرير: فرنسا تحاول التوسط بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

وبحسب التقارير، فقد التقى وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان بممثلي حزب الله أمس الثلاثاء، نيابة عن الرئيس إيمانويل ماكرون. وطلب المسؤول منهم التهدئة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن باريس تشارك في جهود وساطة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني لمنع التصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وبحسب التقارير، فقد التقى وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان بممثلي حزب الله أمس الثلاثاء، نيابة عن الرئيس إيمانويل ماكرون. وطلب المسؤول منهم تهدئة الوضع على الحدود لتجنب الصراع.

وكان قد كشف تقرير آخر في وقت سابق من يوليو/تمّوز، أن "وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين التقى في باريس مع كبير الدبلوماسيين الفرنسيين كاثرين كولونا التي أخبرته أنها ملتزمة بنقل رسائل إلى حزب الله والحكومة اللبنانية في محاولة لتهدئة التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل".

وقالت كولونا، وفقا لمصدر دبلوماسي، نقلا عن "تايمز أوف إسرائيل" : "سنقوم بتمرير رسائل إلى حزب الله والجهات الفاعلة الأخرى لتعديل مواقفهم" .

وتصاعدت التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في الأشهر الأخيرة في أعقاب سلسلة من الحوادث الأمنية، بما في ذلك نصب مقاتلو حزب الله خيمتين على الأراضي الإسرائيلية وإرسال نشطاء مسلحين للقيام بدوريات على الحدود.

وأكد قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي الجنرال أوري جوردين، أمس الثلاثاء، في احتفال أن الجيش الإسرائيلي "جاهز لأي مواجهة" وسط تصاعد التوترات مع حزب الله عبر حدود اللبنانية.