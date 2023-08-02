وزير الدفاع الروسي يبحث مع قائد الجيش الجزائري تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، إن "جلسة عمل موسعة عقدت بين وفدي البلدين، شهدت بحث "سبل دعم التعاون بين جيشي البلدين، وأفق تعزيزه"

استقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، قائد الجيش الجزائري السعيد شنڨريحة، بمقر الوزارة بالعاصمة موسكو، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين جيشي البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، إن "جلسة عمل موسعة عقدت بين وفدي البلدين، شهدت بحث "سبل دعم التعاون بين جيشي البلدين، وأفق تعزيزه"، فيما وصف شنقريحة زيارته إلى موسكو بأنها "مهمة"، ومن شأنها المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين.

أشارت الوزارة إلى أن شنقريحة زار بعد اجتماعه بشويغو، ساحة الأمير عبد القادر الجزائري التي دشنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارته الرسمية إلى روسيا في يونيو/ حزيران الماضي.

وكان قد وصل قائد الجيش الجزائري إلى موسكو، أمس الإثنين في زيارة (غير معلنة المدة)، بدعوة من وزير الدفاع الروسي.

وفي نفس السياق، نقل موقع "روسيا اليوم"، أن شنقريحة أكد خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي، على أن الشعب الجزائري "يقدر المساعدات التي قدمتها روسيا للجيش الجزائري، لتعزيز قدراته الدفاعية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه البلاد".

وبحسب نفس المصدر، أكد شويغو من جهته، على استعداد موسكو "المساعدة في تعزيز القدرات القتالية للجيش الجزائري".