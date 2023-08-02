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الولايات المتحدة تعلق على انضمام الجزائر لمجموعة "بريكس"

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South Africa's President Cyril Ramaphosa (L), India's Prime Minister Narendra Modi, China's President Xi Jinping, Russia's President Vladimir Putin, Brazil's President Jair Bolsonaro during the 11th BRICS Summit in Brasilia, Brazil, on November 14, 2019.
Sergio LIMA / AFPSouth Africa's President Cyril Ramaphosa (L), India's Prime Minister Narendra Modi, China's President Xi Jinping, Russia's President Vladimir Putin, Brazil's President Jair Bolsonaro during the 11th BRICS Summit in Brasilia, Brazil, on November 14, 2019.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في إفادة صحافية، إن الولايات المتحدة لا تطلب من شركائها الاختيار بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

أكدت الإدارة الأمريكية عدم وجود تحفظ لديها بخصوص انضمام دول شريكة لها مثل الجزائر ومصر لمنظمة بريكس التي تضم 5 دول حاليا أبرزها الصين وروسيا.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في إفادة صحافية، إن الولايات المتحدة لا تطلب من شركائها الاختيار بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، في حديث يخص منظمة بريكس.

وكانت المتحدثة تجيب على سؤال يقول “لقد طلبت الجزائر ومصر، وهما شريكتان للولايات المتحدة، وتمثلان نوعا من قوة عدم الانحياز التي تعارض الهيمنة الغربية، الانضمام إلى البريكس. ما رأيك في هذا التطور؟ هل أنتم راضون بذلك؟”.

وذكرت المتحدثة في ردها أن الإدارة الأمريكية لا تطلب من شركائها الاختيار بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، مضيفة “لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة لا تريد تقييد الشراكات مع الدول الأخرى. نريد أن يكون للبلدان خيار حول كيفية تحقيق النتائج لمواطنيها”.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة له مع قناة “سي سي تي في” الصينية، أن بلاده تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "البريكس"، وأنها ستساهم في مرحلة أولى بمليار ونصف مليار دولار لدخول بنك "البريكس".

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