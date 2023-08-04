الأمريكيين ارتكبوا خطأ فادحًا في سلوكهم تجاه إسرائيل، لا سيما في قضية قرار عدم دعوة نتنياهو إلى واشنطن، والنقد العلني لإصلاح القضاء"

في الأشهر المقبلة، قد يظهر موقف غير مسبوق تقريبًا، حيث ستعمل حكومة نتنياهو كجماعة ضغط لإدارة بايدن، من أجل إقناع مجلس الشيوخ بدعم الصفقة التي تتم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة - وهو الأمر الذي أيضًا يتضمن عنصر تطبيع مع إسرائيل.

(Saudi Press Agency via AP) في هذه الصورة التي قدمتها وكالة الأنباء السعودية واس ، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يترأس القمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ربط مسؤول إسرائيلي رفيع بين موقف الولايات المتحدة من الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا والمطالب العديدة التي يطرحها السعوديون في طريقهم إلى اتفاق بينهم وبين الولايات المتحدة.وقال ان "الأمريكيين ارتكبوا خطأ فادحًا في سلوكهم تجاه إسرائيل، لا سيما في قضية قرار عدم دعوة نتنياهو إلى واشنطن، والنقد العلني للخطة القضائية وما شابه ذلك من صراعات".

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإنهم ضللوا العرب واعتقدوا أن إسرائيل لا تحظى بالدعم الأمريكي (وهذا الدعم يعد الحافز الرئيسي للتطبيع)، وبالتالي شجعوا السعوديين بشكل بشكل غير مباشر، وضع السعوديون قائمة مطالب بعيدة المدى. هذا بالإضافة إلى الغضب السعودي من الخط التصالحي الذي تتخذه الولايات المتحدة مع إيران.

يصر السعوديون على اتفاقية دفاعية تتعهد فيها الولايات المتحدة بحمايتهم إذا تعرضوا للهجوم من قبل إيران، وتتطلب اتفاقية الدفاع موافقة أغلبية خاصة من مجلس الشيوخ - بأغلبية ثلاثة أرباع (67 سيناتور).

تتمتع إدارة بايدن بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، لكنها لن تكون كافية لسببين: بعض أعضاء مجلس الشيوخ لا يوافقون على الاتفاقية ويقودون خطًا قويًا ضدها.

السبب الثاني: حتى لو دعم جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الصفقة ، سيظل بايدن بحاجة إلى دعم 17 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على الأقل.

لقد نقلت إسرائيل بالفعل رسائل إلى السعوديين مفادها أن عليهم المضي قدمًا مع الإدارة الديمقراطيين، حيث سيكون من الصعب الحصول على دعم من الحزبين لمثل هذه الصفقة في ظل إدارة الجمهوريين، وإذا تم انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى، فسيعارض جميع الديموقراطيين كل خطوة يقوم بها، وسيكون من الصعب الحصول على أغلبية 67. بالتحديد في ظل إدارة الديمقراطيين يمكن لإسرائيل مساعدة إدارة بايدن على الحصول على دعم ديمقراطي واسع ودعم جمهوري جزئي.