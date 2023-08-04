واحدة من أصغر دول العالم تعزز علاقاتها بإسرائيل

نيوي هي واحدة من أصغر الدول في العالم وتقع على جزيرة تبلغ مساحتها حوالي 260 كيلومترًا مربعًا ويبلغ عدد سكانها حوالي 1800 نسمة فقط.

أعلنت إسرائيل ودولة جزيرة نيوي الواقعة في المحيط الهادئ هذا الأسبوع عن إقامة علاقات رسمية. نيوي هي واحدة من أصغر الدول في العالم وتقع على جزيرة تبلغ مساحتها حوالي 260 كيلومترًا مربعًا ويبلغ عدد سكانها حوالي 1800 نسمة فقط.

Photo by Avshalom Sassoni/FLASH90 وزير الخارجية الإسرائيلي ، إيلي كوهين

وصل سفير إسرائيل لدى نيوزيلندا "ران ياعكوفي" يوم الثلاثاء إلى عاصمة جزيرة ألوفي وأقام حفل استقبال على شرف الذكرى الخامسة والسبعين لإستقلال دولة إسرائيل، تم خلاله الإعلان عن إقامة العلاقات بين البلدين. ووقّع رئيس وزراء نيوي دالتون تاغلاجي اتفاقية إقامة علاقات مع السفير "ياعكوفي".

على الرغم من أن نيوي ليست عضوًا في الأمم المتحدة، إلا أنها تشارك في مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما تقيم علاقات دبلوماسية مع حوالي 20 دولة، بما في ذلك الصين واليابان وأستراليا والهند والفلبين وقد أعربت الدولة الصغيرة بالفعل عن دعمها لإسرائيل في العديد من المحافل الدولية، بما في ذلك دعمها لانضمام إسرائيل إلى بنك التنمية الآسيوي، بنك التنمية المركزي الآسيوي.

إقامة علاقات دبلوماسية مع نيوي هو جزء من الجهود الإسرائيلية لتعزيز العلاقات مع دول المحيط الهادئ. وكجزء من هذه الجهود، أعلنت بابوا غينيا الجديدة وفيجي مؤخرًا عزمهما على فتح سفارات في إسرائيل في الأشهر المقبلة.