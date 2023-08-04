7 دول أفريقية يتفقون مع بوتين على مواصلة مناقشة مبادرة السلام حول أوكرانيا

اتفق قادة 7 دول أفريقية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مواصلة مناقشة مبادرة السلام الخاصة بأوكرانيا، جاء هذا بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، امس الخميس: “ناقش قادة الدول السبع والرئيس الروسي مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا في قمة عقدت في سان بطرسبورغ.

وتابع البيان: “دعا القادة إلى اتخاذ خطوات محددة لإزالة العقبات التي تعترض صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، ما يسمح باستئناف التنفيذ الكامل لمبادرة حبوب البحر الأسود”.