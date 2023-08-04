قادة 7 دول أفريقية من بينهم مصر تتفق بوتين، على مواصلة مناقشة مبادرة السلام الخاصة بأوكرانيا
7 دول أفريقية يتفقون مع بوتين على مواصلة مناقشة مبادرة السلام حول أوكرانيا
اتفق قادة 7 دول أفريقية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مواصلة مناقشة مبادرة السلام الخاصة بأوكرانيا، جاء هذا بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، امس الخميس: “ناقش قادة الدول السبع والرئيس الروسي مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا في قمة عقدت في سان بطرسبورغ.
وتابع البيان: “دعا القادة إلى اتخاذ خطوات محددة لإزالة العقبات التي تعترض صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، ما يسمح باستئناف التنفيذ الكامل لمبادرة حبوب البحر الأسود”.
يذكر أن وفدًا يمثل 7 دول أفريقية، ضم رؤساء زامبيا، وجزر القمر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، ورئيس وزراء مصر بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، زار كييف، في 16 يونيو الماضي، وعقد محادثات مع الرئيس الأوكراني بهدف التوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية. واستقبل الرئيس بوتين في اليوم التالي، 17 يونيو الماضي، الوفد في سان بطرسبورغ.