التطبيع السعودي ـ الإسرائيلي: الرياض تطالب بخطوات مهمة

وأشارت السعودية على وجه الخصوص إلى الالتزامات التي اتخذتها الولايات المتحدة من السعوديين في شروط التسلح.

أفادت قناة 11 الإسرائيلية، أمس الجمعة أن السعودية أبلغت الولايات المتحدة وإسرائيل باهتمامها باتخاذ خطوات ذات مغزى تجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وليس مجرد خطوات صغيرة.

وأشارت السعودية على وجه الخصوص إلى الالتزامات التي اتخذتها الولايات المتحدة من السعوديين في شروط التسلح.

بالإضافة إلى ذلك ، تشعر إسرائيل بالقلق من الانتقادات الأخيرة التي وجهتها الإدارة الأمريكية بشأن الوضع في البلاد، وتخشى أن تضر بمفهوم الدولة اليهودية في العالم العربي.

وذكرت إذاعة "ريشيت بيت" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إسرائيل ستحتاج إلى اتخاذ خطوات ملموسة لصالح السلطة الفلسطينية لتحقيق التطبيع مع السعودية.

وقالت مصادر متعددة قريبة من المحادثات إن مقاربة إسرائيل للسلطة الفلسطينية مدفوعة ليس فقط بمطالب السعودية ، ولكن أيضا بضرورة استرضاء معارضة الحزب الديمقراطي لعقد محتمل، أسلحة أميركية سعودية وتحالف دفاعي.

وكان مسؤول إسرائيلي رفيع قد ربط بين موقف الولايات المتحدة من الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا والمطالب العديدة التي يطرحها السعوديون في طريقهم إلى اتفاق بينهم وبين الولايات المتحدة.وقال ان "الأمريكيين ارتكبوا خطأ فادحًا في سلوكهم تجاه إسرائيل، لا سيما في قضية قرار عدم دعوة نتنياهو إلى واشنطن، والنقد العلني للخطة القضائية وما شابه ذلك من صراعات".