وزير الخارجية الأوكراني : "السعودية لعبت دورا مهما في قرار الصين"

كانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، في وقت سابق من الجمعة، عن مشاركة بلادها في القمة.

وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية للأنباء أمس الجمعة، مشاركة الصين في القمة التي تعقد في مدينة جدة السعودية، السبت، بشأن الأزمة الأوكرانية بـ"الاختراق الفائق والنصر التاريخي".

وأضاف كوليبا: "نريد أن تشارك الصين في قمة من أجل صياغة السلام، إن الأخبار التي تفيد بأن الصين ترسل (الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية) لي هوي إلى جدة تعد اختراقا فائقا"، وأكد أن "السعودية لعبت دورا مهما في قرار الصين، فضلا عن محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، وقال إن "السعودية اجتذبت الصين، وهذا نصر تاريخي".

كانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، في وقت سابق من الجمعة، عن مشاركة بلادها في القمة.

وقالت الوزارة، في بيان: "بدعوة من المملكة العربية السعودية ، سيتوجه الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لي هوى إلى جدة لحضور الاجتماع الخاص بقضية أوكرانيا".

وأضافت: "الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة لعب دور بناء في السعي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".