بعد الإعلان الأميركي بحماية السفن بالخليج: إيران تزوّد البحرية بصواريخ وطائرات مسيّرة

إيران تزوّد البحرية بصواريخ وطائرات مسيّرة وأميركا تعرض الحراسة لسفن

ذكرت وكالات أنباء إيرانية، اليوم السبت، أن طهران زودت البحرية التابعة لـ"الحرس الثوري" بطائرات مسيّرة وصواريخ يبلغ مداها ألف كيلومتر، في الوقت الذي عرضت فيه الولايات المتحدة توفير حراسة للسفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج.

وأضافت أن "هذه المناورات أطلق عليها اسم "العميد إسحاق دارا" بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإيرانية.

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أكد في الآونة الأخيرة، رفض "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مؤكدا "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية".

ودعا المجلس "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية"، مرحبا بالاتفاق بين السعودية وإيران.

وقالت واشنطن إنها يمكن أن تعيّن بحّارة ومشاة بحرية مسلحين لحراسة سفن تجارية في مياه الخليج الإستراتيجية، بعد احتجاز إيران السفن ومضايقتها. وأضافت أنها سترسل مزيدا من الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35″ و"إف-16" إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط، لمراقبة الممرات المائية، لأن خُمس النفط الخام في العالم يمر عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.