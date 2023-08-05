السعودية: انطلاق المحادثات الأزمة في أوكرانيا في جدة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة.

انطلقت في مدينة جدة السعودية اليوم السبت، لمدة يومين محادثات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية بمشاركة مستشاري الأمن الوطني ومسؤولين من حوالي 30 دولة. وتعيش أوكرانيا أزمة كبيرة بسبب حربها مع روسيا منذ شهور، وتسعى السعودية من المحادثات الحالية لإيجاد حلول ومخرج للأزمة.

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إلى اليسار) يصافح وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

ويأتي الاجتماع الذي يستمر يومين في إطار ضغط دبلوماسي كبير من أوكرانيا لحشد دعم يتخطى نطاق الداعمين الغربيين الأساسيين من خلال التواصل مع دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية التي لا تزال مترددة في توضيح موقفها حيال صراع أضر بالاقتصاد العالمي.

وتسعى السعودية الراغبة بلعب دور دبلوماسي على الساحة الدولية، المساهمة بالتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، رغم عدم وجود توقعات بأن تحقق هذه الاجتماعات اختراقا في النزاع مع روسيا. وأعلنت، مساء الجمعة، عقد "اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول"، السبت، في جدة من أجل بحث "الأزمة الأوكرانية"، وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد البيان "استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم".