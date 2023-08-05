الرئيس الجزائري تبون: زيارتي إلى فرنسا قائمة

الرئيس الجزائري: زيارتي لفرنسا "لا تزال قائمة"

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت أن زيارته الرسمية لفرنسا "لا تزال قائمة" لكنه ينتظر إعلان القصر الفرنسي الإليزيه عن ذلك، بحسب مقتطفات من مقابلة أجراها مع وسائل إعلام محلية.

Ludovic MARIN / AFP الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حضران مراسم التوقيع في جناح الشرف بمطار الجزائر العاصمة ، في 27 أغسطس 2022.

وقال تبون، في مقابلة أجراها مع وسائل بحسب الرئاسة الجزائرية ان بلاده "تنتظر برنامج الزيارة إلى فرنسا من قبل الرئاسة الفرنسية، الزيارة لا تزال قائمة".

وعن الحرائق الأخيرة قال الرئيس تبون أن الجزائر اقتنت طائرة كبيرة وتم تأجير هدد من الطائرات التي تعمل على تقوية عتاد الحماية المدنية. كما تحدث رئيس الجمهورية عن السكن في الجزائر قائلا "المشاريع السكنية لن تتوقف وتواصلنا مع أصدقائنا الصينين لإنجاز مشاريع طموحة في هذا المجال".

كما قال رئيس الجمهورية إن الجزائر أصبحت أول بلد إفريقي وثالث بلد عربي في إنتاج المياه باستخدام تقنية تحلية مياه البحر .

وستكون هذه الزيارة في حال إجرائها، الأولى من نوعها لتبون إلى فرنسا منذ وصوله الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2019.