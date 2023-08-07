أعضاء مجلس النواب الأمريكي سيزورون إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع

سيعقد المندوبون بقيادة الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز والنائب ستيني هوير "اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين".

من المقرر أن يزور وفد مؤلف من 24 من الديمقراطيين من مجلس النواب الأمريكي إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المندوبون بقيادة الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز والنائب ستيني هوير، سيعقدون "اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين".

ومن بين القضايا المتوقع مناقشتها، الإصلاح القضائي الإسرائيلي المثير للجدل الذي أثار مخاوف في البيت الأبيض، فضلاً عن حل الدولتين.

وقال البيان: "سوف يستكشف الوفد مجموعة متنوعة من القضايا الملحة، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع إيران من أن تصبح قادرة على امتلاك القدرة النووية، وآفاق حل الدولتين، ومناقشة الإصلاح القضائي الجارية ، ومكافحة التطرف، وتطوير اتفاقيات إبراهيم".

تأتي الزيارة وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية والهجمات العدائية على الإسرائيليين. وفي وقت سابق السبت الماضي، قتل مسلح فلسطيني من حركة الجهاد الإسلامي رجل دورية في تل أبيب.

ورسمت قوات الأمن الإسرائيلية أمس الأحد، خريطة لمنزل منفذ عملية اطلاق نار التي تسببت في وفاة حين امير(42 عاما) حارس بلدية تل أبيب/ يافا، بعد أن منع هجومًا كبيرًا من خلال تصديه للمنفذ بحسده.