ويواصل الجزائر، البلد العضو في منظمة الدول المصدرة النفط ” أوبك”، حشد الدعم والتأييد لانضمامها لتكتل مجموعة ” البريكس”.

إفادت وزارة الخارجية الجزائرية، أن الوزير أحمد عطاف ، وبتكليف من رئيس الجمهورية، استقبل اليوم الأحد بمقر الوزارة، تباعاً، سفراء وممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجموعة البريكس المعتمدين لدى الجزائر.

ويتعلق الأمر بسفراء كل من الصين وروسيا والهند وكذا القائمَيْن بأعمال سفارتي كل من البرازيل وجنوب إفريقيا بالجزائر.

وأوضح ذات المصدر، أن “هذه الاجتماعات تندرج في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة البريكس، لا سيما من خلال تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح الذي يستند على إرادة سياسية قوية من لدن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".

وأكد الوزير، أن بلاده بنضالها السياسي المعروف في سبيل إعلاء القيم والمبادئ التي قامت عليها ومن أجلها منظمة البريكس وبالحركية الاقتصادية التي تشهدها في سياق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي تتجلى في المؤشرات التنموية الإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، لتطمح لتقديم مساهمة نوعية في نشاط هذا التكتل بما يخدم أهداف السلم والأمن والتنمية والرخاء إقليمياً ودوليا.

وكان قد أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة له مع قناة “سي سي تي في” الصينية، أن بلاده تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "البريكس"، وأنها ستساهم في مرحلة أولى بمليار ونصف مليار دولار لدخول بنك "البريكس".

أكدت الإدارة الأمريكية عدم وجود تحفظ لديها بخصوص انضمام دول شريكة لها مثل الجزائر ومصر لمنظمة بريكس التي تضم 5 دول حاليا أبرزها الصين وروسيا.