الأسطول الأمريكي الخامس يعلن وصول أكثر من 3 آلاف من جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط

وقال الأسطول الأمريكي الخامس في بيان، إن سفينة هجوم برمائية، وسفينة إنزال، وصلتا إلى البحر الأحمر، لـ"توفير أصول جوية وبحرية إضافية للمنطقة".

أكد الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الاثنين، وصول أكثر من 3000 بحار وجندي أمريكي إلى الشرق الأوسط، الأحد، ضمن خطة أعلنتها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سابقاً.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس في بيان، إن سفينة هجوم برمائية، وسفينة إنزال، وصلتا إلى البحر الأحمر، لـ"توفير أصول جوية وبحرية إضافية للمنطقة".

وأضاف البيان، أن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، دخلت السفينة الهجومية البرمائية USS Bataan (LHD 50) وسفينة الإنزال USS Carter Hall (LSD 50) البحر الأحمر بعد عبورها البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.

وتابع البيان أن السفينتين تحملان معدات جوية وبحرية إضافية، بالإضافة إلى المزيد من مشاة البحرية والبحارة الأمريكيين، مما يوفر قدراً أكبر من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأمريكي.

ووفق البيان، يمكن للسفينة الهجومية البرمائية أن تحمل أكثر من عشرين طائرة ذات أجنحة دوارة وثابتة الأجنحة، بالإضافة إلى العديد من سفن الإنزال البرمائية.

كما تدعم السفينة عمليات الطائرات ذات الأجنحة الدوارة والمركبات التكتيكية ومراكب الإنزال البرمائية.

وأشار البيان إلى أن الوحدة السادسة والعشرين MEU، ومقرها كامب ليجون بولاية نورث كارولينا، قادرة على القيام بمهام برمائية، والاستجابة للأزمات وعمليات الطوارئ المحدودة لتشمل تمكين إدخال قوات المتابعة والعمليات الخاصة المعينة.