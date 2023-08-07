تقرير: إسرائيل تعتزم تخفيف القيود المفروضة على سفر الفلسطينيين الأمريكيين من غزة في سبتمبر/أيلول القادم

وقال جيل برينغر، إن "هذا الإجراء سيجعل ظروف الأمريكيين في غزة تتماشى فعليا مع ظروف الأمريكيين الفلسطينيين من الضفة الضفة الغربية كجزء من فترة تجريبية

أكد مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تعتزم تخفيف القيود المفروضة على سفر الأمريكيين الفلسطينيين من قطاع غزة بحلول 15 سبتمبر/ أيلو القادم، في إطار الاستعدادات لدخول إسرائيل في برنامج إلغاء التأشيرات الأمريكية.

وقال نائب رئيس سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، جيل برينغر، إن "هذا الإجراء سيجعل ظروف الأمريكيين في غزة تتماشى فعليا مع ظروف الأمريكيين الفلسطينيين من الضفة الغربية كجزء من فترة تجريبية بدأت في يوليو/تموز".

في الأسبوع الماضي، حث مواطنون أمريكيون يحملون أوراقًا فلسطينية وعائلاتهم في غزة، واشنطن على ضمان إدراجهم في صفقة متبادلة مع إسرائيل تهدف إلى ضمان السفر بدون تأشيرة للأمريكيين والإسرائيليين.

قالت إسرائيل إنها خففت القيود الوصول عبر مطارها الرئيسي وعلى حدود الضفة الغربية للفلسطينيين الأمريكيين.

في الأسبوع الأول من فترة تجربة الدولة اليهودية التي استمرت ستة أسابيع لتيسير شروط الدخول، سافر أكثر من 2000 فلسطيني أمريكي إلى إسرائيل أو عبرها.

الترتيبات الجديدة تعني خيارات سفر إضافية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الأمريكيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.