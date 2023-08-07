وزير الخارجية الإيراني يزور اليابان لبحث القضايا الثنائية والاقليمية والدولية

وقال الوزير الإيراني بعد لقائه هاياشي "أنا ممتن لنيل فرصة البحث في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية" مع المسؤولين في طوكيو.

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين الى اليابان حيث أجرى محادثات مع نظيره يوشيماسا هاياشي ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا في وقت تسعى طهران إلى تخفيف عزلتها على الساحة الدولية.

وقال الوزير الإيراني بعد لقائه هاياشي "أنا ممتن لنيل فرصة البحث في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية" مع المسؤولين في طوكيو.

وشدد الوزير الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية "لا تنحاز الى معسكر في أي حرب"، مجددا التأكيد أن طهران لم تزوّد أي طرف "أسلحة لاستخدامها في حرب أوكرانيا".

ISSEI KATO / POOL / AFP وزير الخارجية الإيراني حسين أميرابد اللهيان (إلى اليسار) يلتقي برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في المقر الرسمي لكيشيدا في طوكيو ، اليابان.

وأكد أمير عبداللهيان ان "روسيا جارة مهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونتبع شعار +لا للشرق ولا للغرب+ في مجال الاستقلال السياسي. ولقد تفاعلنا مع الغرب والشرق وسنواصل القيام بذلك في إطار ضمان المصالح الإيرانية".

وهي أول لقاءات شخصية على هذا المستوى بين طهران وطوكيو تعقد في اليابان منذ العام 2019.

ويتوقع ان تدعو اليابان الاثنين إيران مجددا إلى التوقف عن إرسال أسلحة إلى روسيا على ما أوضحت محطة "تي بي اس" نقلا عن مصادر حكومية يابانية عدة.