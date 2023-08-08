أستراليا: حكومة العمل تعتمد رسميا استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

"الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام"

حدد حزب العمل الأسترالي موقف الحكومة الجديد بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من خلال الإشارة إليها رسميًا على أنها "غير قانونية" وأن الأراضي الفلسطينية "محتلة".

قدمت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الموقف الجديد لأول مرة إلى نواب حزب العمل وأعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، متعهدة بمزيد من التحركات لتشديد موقفهم بشأن المستوطنات الإسرائيلية قبل المؤتمر الوطني للحزب الأسبوع المقبل.

Pat Hoelscher / AFP تتحدث وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال مؤتمر صحفي في مقر حكومة كوينزلاند في بريسبان

وفي حديثها إلى مجلس الشيوخ الأسترالي، قالت وونغ إن الحكومة "قلقة للغاية بشأن الاتجاهات المزعجة التي تقلل بشكل كبير من احتمالات السلام".

وأضافت وزير الخارجية أن "الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام".

ردت المعارضة في الحكومة الأسترالية بالقول إن "الرجال والنساء مجهولي الهوية من حزب العمال"كانوا يملون السياسة الخارجية، لكن الحكومة أكدت أنها تتصرف بما يتماشى مع حلفاء أستراليا الرئيسيين.

وردت وونغ بأنها تتصرف بما يتماشى مع الحلفاء الرئيسيين لأستراليا وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلة إنه يطابق "النهج الذي اتخذه الشركاء الرئيسيون بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن حكومتها أجرت اتصالات مع السفير الإسرائيلي بشأن هذه القضية، قائلة إن سيدني ما زالت "صديقة ملتزمة لإسرائيل" وستواصل إدانة "جميع أشكال الإرهاب والعنف ضد المدنيين".

وفقًا لصحيفة الغارديان، هناك توقعات بأن المندوبين في المؤتمر الوطني لحزب العمال في بريزبين "سيحثون الحزب على اتخاذ موقف أقوى والالتزام بإطار زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية". ومع ذلك، لم تعط الحكومة أي مؤشر على أنها ستذهب إلى هذا الحد.