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المجلس العسكري في النيجر يعتذر عن استقبال وفد "إيكواس"

i24NEWS

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رجال الشرطة النيجيريين خلال مظاهرة لدعم المجلس العسكري النيجيري في نيامي في 30 يوليو 2023 لتهدئة المتظاهرين.
AFPرجال الشرطة النيجيريين خلال مظاهرة لدعم المجلس العسكري النيجيري في نيامي في 30 يوليو 2023 لتهدئة المتظاهرين.

هدّدت "إكواس" بالتدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعدما أطا به انقلاب في 26 تموز/يوليو.

أبلغ المجلس العسكري في النيجر الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب "أمنية".

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وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجّهة إلى ممثلية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي، "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".

وأضافت هذه الرسالة المؤرخة الاثنين "تبيّن أن إرجاء زيارة البعثة المقررة" ليوم الثلاثاء "إلى نيامي ضروري وأيضا إعادة النظر في بعض جوانب البرنامج، بما في ذلك الاجتماع مع بعض الشخصيات التي لا يمكن أن تتم لأسباب أمنية واضحة في هذا الجو من التهديد بالعدوان على النيجر".

هدّدت "إكواس" بالتدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعدما أطا به انقلاب في 26 تموز/يوليو.

ومن المقرر عقد قمة جديدة لرؤساء الدول الأعضاء في إكواس للبحث في الوضع في النيجر الخميس في أبوجا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة الإقليمية.

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