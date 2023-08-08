تقرير: خدمة التوصيل "يانكو" ستشرع في إعطاء بيانات المستخدمين الأجانب إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

وفقًا لموقع ميدوزا، ستوصل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على مدار الساعة ببيانات خدمة سيارات الأجرة Yandex، المعروفة باسم Yandex Go أو Yango خارج روسيا.

أفاد موقع ميدوزا، وهو موقع إعلامي روسي، اليوم الثلاثاء، أنه "اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول القادم سيُطلب من خدمة التوصيل Yango، التي تعمل في أكثر من 20 دولة - بما في ذلك إسرائيل - تسليم بيانات العملاء إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).

وفقًا لموقع ميدوزا، ستوصل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على مدار الساعة ببيانات خدمة سيارات الأجرة Yandex، المعروفة باسم Yandex Go أو Yango خارج روسيا.

وتعمل Yango في دول مثل إسرائيل والإمارات والجزائر وباكستان والنرويج وفنلندا وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان وأذربيجان. بحسب موقعها الإلكتروني، واستخدم 36 مليون شخص الخدمة منذ إطلاقها في عام 2011.

واستشهد التقرير بتبادل البريد الإلكتروني بين إدارة الشركة وموظفيها، الذين سألوا قبل حوالي عام عن مكان تخزين بيانات رحلات التاكسي الأجنبية.

وأثارت مخاوفهم من أنباء عن قانون تم تقديمه في البرلمان الروسي من شأنه أن يمنح FSB الوصول إلى قواعد بيانات خدمات سيارات الأجرة.

كان عملاء Yango قلقين أيضًا بشأن سلامة بياناتهم، وفقًا لمصادر Meduza . طلبوا من خدمة دعم الشركة توضيح الموقف ، لكن أحد المديرين أخبر الموظفين أن بيانات Yandex Go و Yango مخزنة في روسيا وطلب منهم "تجنب ذكر الموقع الحالي لمراكز البيانات" في المحادثات مع العملاء.

وسيحصل مكتب الأمن الفيدرالي على هذه المعلومات على مدار الساعة بدءًا من 1 سبتمبر/أيلول، حيث وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين المرسوم بالفعل. وقد يؤثر هذا على العديد من الروس الذين فروا من البلاد بسبب القمع السياسي أو لتجنب التعبئة ويواجهون التهم في الوطن.

لكن شركة ياندكس الروسية قالت لميدوزا إنها لن تقدم معلومات للمستخدمين الأجانب، مؤكدة: "ذكرت الخدمة أن 'البيانات حول الرحلات لا يمكن الحصول عليها إلا من قبل سلطات إنفاذ القانون في الدولة التي تمت فيها الرحلة ، وفقًا للإجراءات. المنصوص عليها في القوانين المحلية". وأضافت الشركة أن هذا المنطق لن يتغير بعد الأول من سبتمبر/أيلول.

وتم إطلاق يانغو رسميًا في إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2018. وهي متوفرة في 11 مدينة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تل أبيب والقدس وحيفا.

وفقًا للخدمة الصحفية للشركة، لن يؤثر التشريع الروسي على العملاء الإسرائيليين لأن خدمة Yango يتم توفيرها للمستخدمين في إسرائيل من قبل كيان قانوني محلي يسمى Yango.Taxi LTD ، والذي يعالج البيانات الشخصية وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات و " التشريعات الأخرى المعمول بها محليًا ".

وقال الخدمة الصحفية للشركة لـ i24NEWS إن "هذا لن يتغير بعد الأول من سبتمبر/إيلول"، وأضافت "اللوائح القانونية للاتحاد الروسي ليس لها سلطة قضائية على أعمال النقل الدولي في Yango ولا تنطبق على مستخدمي Yango أثناء قيامهم برحلات واستخدام التطبيق خارج روسيا ، بما في ذلك إسرائيل".

وشددت على أن "أي بيانات تعالجها Yango لا يمكن الاستفسار عنها إلا من قبل أي سلطة خارج نطاق سلطتنا القضائية المحلية ، بما في ذلك تلك الموجودة في الاتحاد الروسي، فقط من خلال الإجراءات الدولية المعمول بها، على سبيل المثال المتعلقة بالإنتربول".

وجاءت هذه الأخبار بعد يوم من علم وسائل الإعلام الروسية المستقلة أن المؤسس الرئيسي لشركة Yandex Arkady Volozh ، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، يحاول محو أي ذكر لعلاقته بروسيا من ويكيبيديا.

وتم تقديم فولوز على موقعه الشخصي على الإنترنت على أنه "رجل أعمال إسرائيلي في مجال التكنولوجيا وعالم كمبيوتر ومستثمر ومحسن من كازاخستان ... منذ عام 2015 يعيش فولوز في إسرائيل ، ويركز في الغالب على تطوير واستكشاف تقنيات جديدة."

يقوم مستخدم لديه عنوان IP إسرائيلي بتحرير صفحة ويكيبيديا الخاصة بـ Volozh بدقة لمحو عبارة "رجل أعمال روسي"، لكن شخصًا آخر يستمر في إضافتها مرة أخرى، وفقًا لموقع Agentstvo المستقل الناطق باللغة الروسية .

وعلى ما يبدو ، يتم القيام بذلك لإبعاد فولوز ، الذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي بالفعل، عن روسيا وسط غزوها المستمر لأوكرانيا. وتحاول Yandex أيضًا تعزيز موقعها على الساحة الدولية ، حيث قيل إنها تسعى لبيع خدماتها الروسية، التي تعرضت لضغوط متزايدة من الخدمات الخاصة في البلاد في السنوات الأخيرة.

بعد طلب Meduza ، قالت فنلندا إنها حظرت نقل بيانات عملاء Yango إلى روسيا دون موافقة هلسنكي. وأصدر مكتب محقق شكاوى حماية البيانات في فنلندا أمرًا عاجلاً بتعليق نقل أي بيانات شخصية لعملاء خدمة سيارات الأجرة Yango العاملة في فنلندا منذ عام 2017 إلى روسيا.

صرح أمين المظالم الفنلندي للأمن السيبراني ، آنو تالوس ، لميدوزا أن أمن بيانات خدمة سيارات الأجرة يمثل "مصدر قلق" يتطلب "تقييمًا تفصيليًا". وأشارت إلى أنها علمت بمرسوم الحكومة الروسية من الصحفيين.

بعد تحرك فنلندا ، منعت النرويج أيضًا شركة Yango من نقل بيانات عملائها إلى روسيا، وقالت هيئة حماية البيانات النرويجية في بيان: "هناك خطر كبير على الحياة الخاصة ، حيث يمكن للسلطات الروسية تتبع حركة المواطنين النرويجيين عبر يانغو".

في غضون ذلك، تم حظر يانغو بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه في المغرب، حيث اتهمته السلطات المحلية بعدم الحصول على تصريح ، واستخدام "سائقين غير محترفين"، والانخراط في نشاط غير قانوني.

وجاء في بلاغ من السلطات المحلية: "نظرًا لطبيعة أنشطتها التي تشكل انتهاكًا لأنظمة النقل البري، ونظراً لمخاطر النقل السري ، فإن السلطات ترغب في إبلاغ جميع المواطنين بأن هذه الشركة تمارس نشاطًا غير قانوني".