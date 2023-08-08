الدنمارك: مجموعة معادية للإسلام تحرق المصحف الشريف أمام مجموعة من سفارات الدول الاسلامية بينها الجزائر وباكستان

وجرت الأعمال الاستفزازية تحت حراسة مشددة من الشرطة الدنماركية، وأن أعضاء المجموعة العنصرية والمعادية للإسلام رددوا "هتافات ضد المسلمين".

قام أعضاء مجموعة تدعى "الوطنيون الدنماركيون"، اليوم الثلاثاء، بحرق نسخا من المصحف الشريف، أمام سفارات تركيا والجزائر وباكستان وإندونيسيا وإيران في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وجرت الأعمال الاستفزازية تحت حراسة مشددة من الشرطة الدنماركية، كما أن أعضاء المجموعة العنصرية والمعادية للإسلام رددوا "هتافات ضد المسلمين"، حسب مراسل وكالة الأناضول.

ونشر أعضاء المجموعة، عبر مشاهد حية من صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظات الاعتداء على المصحف الشريف.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا.

وكان بعض النشطاء المناهضين للإسلام، قد قاموا بإضرام النار في نسخ من المصحف الشريف أمام سفارة مصر وتركيا في كوبنهاغن، وذلك بعد احتجاجات مماثلة في الدنمرك والسويد خلال الأسابيع الماضية والتي أثارت غضب المسلمين.