تقرير: المغرب يسعى لتعزيز دفاعاته الجوية بمقاتلات "اف-15"

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة المغربية "لتحقيق التحديث والتطوير لأسطولها الجوي، وتعزيز قدراتها الدفاعية والاستراتيجية".

أفادت صحيفة ديفانسا الإسبانية، أن المغرب يبدي اهتمامًا كبيرًا بشراء مقاتلات التفوق الجوي الأمريكية من طراز إف-15، التي تتميز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة الهجومية.

ويسمح هذا الإختيار للمغرب بتعزيز قدراته في تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف متعددة، سواء كانت عسكرية أو استراتيجية، وهو ما سيساهم في تعزيز قدرته على الردع والدفاع عن نفسه في حالة الضرورة، حسب المصدر نفسه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة المغربية "لتحقيق التحديث والتطوير لأسطولها الجوي، وتعزيز قدراتها الدفاعية والاستراتيجية".

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المغرب “لتحقيق التحديث والتطوير لأسطولها الجوي، وتعزيز قدراتها الدفاعية والاستراتيجية”، وأفادت صحيفة ديفانسا الإسبانية بأن المغرب يبدي اهتمامًا كبيرًا بشراء مقاتلات التفوق الجوي الأمريكية من طراز إف-15، على الرغم من وجود عرض مغري من جانب فرنسا لشراء مقاتلات رافال.

وفي نفس السياق، يرى متابعون، أن تعزيز الانضمام إلى قائمة دول تستخدم مقاتلات إف-15، سيتم تعزيز التعاون العسكري والدبلوماسي بين المغرب والولايات المتحدة.

كما أن هذا الإختيار ”قد يسهم ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتدريبات العسكرية”، حيث أكدت الصحيفة الاسبانية، أن "من شأن ذلك، تحسين القدرات التكتيكية والاستراتيجية، فمقاتلات إف-15 تتمتع بقدرات تكتيكية واستراتيجية متقدمة، مما يمكن المغرب من تنفيذ مهام متعددة المجالات بنجاح"، و”سيتيح لها ذلك تحقيق التفوق في المناطق الجوية المختلفة والتعامل مع تحديات متنوعة”.

وأضاف التقرير الصحفي، أنه "إضافة مقاتلات إف-15 لأسطول المغرب ستكون خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قوتها العسكرية وتعدل ميزان القوى في المنطقة"، مشددا على أن "شراء هذا النوع من المقاتلات، ستمنح المغرب القدرة على التعامل مع تحديات أمنية متعددة وتعزز من قدرتها على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية".