لاعب يانصيب من فلوريدا يفوز بالجائزة الكبرى الأمريكية البالغة 1.58 مليار دولار

وسيذهب مبلغ 1.58 مليار دولار للفائز إذا اختار معاشًا سنويًا، يتم دفعه على مدار 30 عامًا. أو الحصول عليه دفعة واحدة تقدر بحوالي 783 مليون دولار ، قبل الضرائب.

فاز شخص ما في فلوريدا بالجائزة الكبرى البالغة 1.58 مليار دولار – وهي ثالث أكبر جائزة في تاريخ الولايات المتحدة، وقبل الفوز الكبير ليلة أمس الثلاثاء، كان هناك 31 تعادلًا متتاليًا منذ آخر مرة حصد فيها شخص الفوز بالجائزة الكبرى للعبة في 18 أبريل/نيسان الماضي.

كانت الأرقام الفائزة هي 13 و 19 و 20 و 32 و 33 والكرة الصفراء – 14.

وسيذهب مبلغ 1.58 مليار دولار للفائز إذا اختار معاشًا سنويًا، يتم دفعه على مدار 30 عامًا. أو الحصول عليه دفعة واحدة تقدر بحوالي 783 مليون دولار ، قبل الضرائب.

عادةً ما يكون الفائزون بالجائزة الكبرى Mega Millions نادرًا، مع احتمالات الفوز بواحد من كل 302.6 مليون، تخضع أموال الجائزة للضرائب الفيدرالية كما تفرض العديد من الولايات ضريبة على أرباح اليانصيب.

تُباع تذاكر لعبة 2 دولار في 45 ولاية، وواشنطن العاصمة، وجزر فيرجن الأمريكية.