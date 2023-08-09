الرئيس الإماراتي يبحث مع مستشار الأمن الأمريكي مستجدات المنطقة

وتابعت الوكالة، أن اللقاء تناول، "عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الثلاثاء، مستجدات المنطقة وسبل تعزيز الشراكة الأمريكية الإماراتية.

وأضافت الوكالة أن الجانبان بحثا "العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيز شراكتهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة".

وتابعت الوكالة، أن اللقاء تناول، "عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".

إضافة إلى هذا، بحث الجانبان "العمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها"، دون تفاصيل أكثر.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في قصر "الشاطئ" بالعاصمة أبو ظبي.