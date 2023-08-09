وقال يفغيني بريغوجين، "تحاول الولايات المتحدة إبعاد مجموعة فاغنر عن النيجر، عبر استخدام مدفعية من العيار الثقيل"

سخر زعيم مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، من الولايات المتحدة التي أوفدت مبعوثتها وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، الاثنين الماضي إلى نيامي، من أجل حث المجلس العسكري الانقلابي على العودة إلى الديمقراطية وإرجاع الرئيس المعزول محمد بازوم.

وقال يفغيني بريغوجين، في رسالة نشرت على تلغرام مساء أمس الثلاثاء، "تحاول الولايات المتحدة إبعاد مجموعة فاغنر عن النيجر، عبر استخدام مدفعية من العيار الثقيل"، في إشارة على ما يبدو إلى نولاند.

واعتبر بريغوجين، أن "نولاند موجودة في بلد هزم الاستعمار تحت الأعلام الروسية." وأضاف بريغوجين: "أنا فخور بعناصر فاغنر، فمجرد التفكير فيهم يجعل داعش والقاعدة صغارًا ومطيعين".

وكان أحد قادة الانقلاب في النيجر الجنرال ساليفو مودي، قال السبت الماضي، بأنهم طلبوا "المساعدة من مجموعة فاغنر الروسية لمواجهة تدخل عسكري محتمل"وتوعد منفذو الانقلاب بالرد على الفور على أي "عدوان أو محاولة عدوان" ضد بلادهم من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.