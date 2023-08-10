تقرير: الخارجية الأمريكية تقول إنها أجرت محادثات مثمرة مع السعودية وإسرائيل بشأن دفع تطبيع العلاقات

في مقالة له قال وزير الخارجية الإسرائيلي "نحن في وقت تتلاقى فيه المصالح الأمريكية والسعودية والإسرائيلية وبالتالي فإن مدة سنة لإنجاز الاتفاق المأمول معقولة"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، لشبكة CNN، إن بلاده أجرت "محادثات مثمرة" مع حكومتي إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف ميلر أنه يتوقع حدوث المزيد من تلك المحادثات في الأسابيع المقبلة. ورفض المتحدث الخوض في تفاصيل تلك المحادثات مؤكدا أنه "لا يزال الطريق طويلا لنقطعه بمستقبل غير مؤكد، لكنها قضية مهمة نعتقد أننا يجب أن نواصل متابعتها".

في غضون ذلك، شدد وزير المالية الإسرائيلي إيلي كوهين في مقال رأي له نشره في وول ستريت جورنال على أن إنجاز اتفاق ينظم العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة يمثل مصلحة عليا بالنسبة لكلا الدولتين، وفق النشر في واينت.

أورد كوهين في مقالته معادلة تضمن الولايات المتحدة بحسبها الدفاع النووي للسعودية على غرار "نموذج كوريا الجنوبية" بحيث لن تضطر السعودية إلى تطوير أسلحتها النووية. وأضاف قائلا "اليوم السلام في متناول اليد" لأن هناك "مصلحة واضحة للجانب السعودي كما الأميركي. وتابع كوهين، بايدن مهتم بالأمر بصفة رئيسية لأنه سيجري انتخابات العام المقبل، ويصبو لتحقيق إنجاز سياسي. ويلعب البعد الاقتصادي دورا كبيرا لصالح الضغط باتجاه الاتفاق مع السعودية أملا بأن تخفض الأخيرة أسعار الطاقة.

ومن جانب آخر يبحث السعوديون عن مظلة واقية بوجه إيران. كما أنهم يتطلعون إلى تحقيق نتائج مماثلة كالتي ترتبت على التعاون بين إسرائيل والامارات على صعيد الرحلات الجوية والاتفاقيات التجارية".

وتوقف الوزير عند صحة اختيار العمل بـ"مظلة الحماية" التي تتلقاها كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة مشيرا الى أن ذلك سيكون مناسبا مع الدول الإسلامية المعتدلة. واستتبع يقول "ما يجمعنا نحن والسعودية أكثر بكثير من عدو مشترك، وهو إيران. وأضاف: "لدينا إمكانية للتعاون الاقتصادي. وسيكون من الممكن حل القضايا والتوصل إلى صيغة نحصل بموجبها على السلام وتعزيز أمن إسرائيل".

وقال كوهين أيضا أننا "في وقت تتلاقى فيه المصالح الأمريكية والسعودية والإسرائيلية - وبالتالي فإن وجهة النظر الواردة في التقرير، والتي تحدثت عن اتفاق مرشح للنضوج خلال ما بين تسعة أشهر وسنة هي صحيحة أيضًا بنظري. هذا هو بالضبط الفترة الزمنية التي تسبق دخول الولايات المتحدة إلى نظام الانتخابات. ولهذا فإني أقول إن السلام مع السعودية ليس سوى مسألة وقت".