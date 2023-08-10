مدينة طنجة تحتضن مؤتمرا دوليا حول الاستخدامات العلاجية للقنب الهندي المغربي بمشاركة إسرائيل

المغرب يهدف إلى الحصول على ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار سنويا من تصدير المنتجات الطبية المكونة من القنب الهندي، وذلك بحلول عام 2028

من المنتظر أن تحتظن مدينة طنجة في شمال المغرب، في الفترة الممتدة بين 16 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك، مؤتمرا دوليا حول الإمكانات العلاجية والصناعية للقنب الهندي بالمغرب، بمشاركة العديد من الخبراء والاستشاريين من مختلف دول العام، من بينهم إسرائيليون.

وتنظم هذا المؤتمر الدولي الذي سبق أن تم تنظيم دورة أولى له في عام2021، من طرف الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، ويتوقع أن يحظى الحدث هذه السنة بمشاركة دولية واسعة، مع إمكانية توقيع اتفاقيات من أجل اعطاء دفعة للصناعة العلاجية باستخدام القنب الهندي.

ويبحث المغرب عن خبرة دولية في مجال استخدام هذه النبتة في المواد العلاجية، من أجل التأسيس لقطاع واعد، يُساهم في القضاء على ظاهرة الاستخدام غير القانوني للقنب الهندي، وفي نفس الوقت، إيجاد بدائل اقتصادية لشريحة عريضة من المزارعين الذين يعتمدون في عيشهم على زراعة القنب الهندي، وبالخصوص في شمال المغرب.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، قد أشارت في تقرير سابق، أن المغرب يهدف إلى الحصول على ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار سنويا من تصدير المنتجات الطبية المكونة من القنب الهندي، وذلك بحلول عام 2028، بعدما تم الترخيص لـ10 شركات لممارسة أنشطة "تحويل وتصنيع القنب الهندي، وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية".

ووفق ذات المصدر، فإن "المغرب حدّد إسبانيا وهولندا وألمانيا وبريطانيا كأسواق ذات أولوية، والبالغ حجمها الإجمالي 25 ملياراً، ليرتفع هذا الرقم إلى 42 ملياراً عند إضافة فرنسا وإيطاليا لاحقاً"، واضاف"المغرب قادر على حيازة حصة 10% من الأسواق المستهدفة، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار كصادرات، منها حوالي 420 مليون دولار ستذهب للفلاحين. بينما تراهن الفرضية الثانية على حصة 15%، أي 6.3 مليار دولار صادرات، و630 مليوناً للفلاحين سنوياً

وكانت وزارة التجارة والصناعة المغربية قد ذكرت في بيان خلال شهر يوليو/تموز المنصرم، أنه تم توقع بروتوكول اتفاق لإنجاز مشروع استثماري يتعلق بمصنع لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الطبية.

وقالت الوزارة في بيانها إن "الأمر يتعلق ببروتوكول اتفاق موقع مع شركة SOMACA، لإنجاز وحدة لتحويل القنب الهندي ذي الاستعمال الدوائي"، وأضافت أن "الوحدة الصناعية سيتم تشييدها بالمركب الصناعي عين الشڭاڭ بمحافظة صفرو (شمال)".

وأوضح البيان أن المشروع الاستثماري "سيقام على مساحة 6000 متر مربع، بمبلغ يصل إلى نحو 60 مليون درهم (6.1 ملايين دولار).

وفي السياق أكد رئيس لجنة البحث والتنمية في الوكالة الإسرائيلية للقنب الطبي، البروفيسور رفائيل مشولام، في وقت سابق من يونيو/حزيران من عام 2022 بالدار البيضاء، أن تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب لأغراض علاجية من شأنه تعزيز مجال القنب الطبي، لاسيما وأن المملكة تتمتع بـ”إمكانيات هائلة” في هذا المجال.