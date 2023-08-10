تم إنقاذ 30 مواطنا إسرائيليا من بلدة ماونت دار شمال إثيوبيا. وتم إنقاذ 204 مواطنين يحق لهم اللجوء الى اسرائيل

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان مشترك مع المتحدثين باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أنه تم إنقاذ أكثر من 200 إسرائيلي ومن يحق لهم الهجرة إلى البلاد من شمال إثيوبيا وسط أعمال عنف مستمرة، وتابع "تم إنقاذ 174 مواطنا إسرائيليا ومن يحق لهم الحصول عليها خلال النهار من مدينة جوندر. وفي الوقت نفسه، تم إنقاذ 30 مواطنا إسرائيليا من بلدة ماونت دار شمال إثيوبيا، تم إنقاذ 204 مواطنين إسرائيليين ومن يحق لهم ذلك في 4 رحلات جوية.

ونقل البيان جميعهم جوا إلى العاصمة أديس أباباقبل أيام، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتشاور مع وزير الخارجية إيلي كوهين، تعليمات إلى رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بهدف التنسيق بين الوزارات لعملية الإنقاذ، وانطلقت العملية تحت قيادة وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في إثيوبيا ومكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي والوكالة اليهودية.

واصلت السفارة الإسرائيلية في إثيوبيا ووزارة الخارجية في القدس بمعظم المواطنين الإسرائيليين في منطقة مدينتي جوندر وجبل دار في اليوم الأخير. وصدرت تعليمات الليلة الماضية للوصول إلى نقاط الالتقاء في المدن لإنقاذهم. لهذا الغرض، سيتم تعزيز غرفة العمليات في وزارة الخارجية بدبلوماسيين يتحدثون الأمهرية وعاملين في الوكالة وجنود.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "دولة إسرائيل تعتني بمواطنيها أياً كانوا. في الأيام القليلة الماضية، دخل مواطنو إسرائيل ولاجئون يهود من إثيوبيا في أزمة في مناطق القتال. أمرت بإخراجهم من هناك".

وأضاف: "أود أن أشكر قيادة مجلس الأمن القومي وديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وموظفو الوكالةاليهودية على عمل سريع وهادئ وفوق كل شيء ناجح".