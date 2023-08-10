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البيت الأبيض: إيران تفرج عن أميركيين من السجن وتضعهم في الإقامة الجبرية

i24NEWS - AFP

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صورة نشرة قدمها مكتب الجيش الإيراني في 21 أكتوبر 2020 ، تظهر علمًا وطنيًا أمام نظام رادار إيراني خلال اليوم الأول من تمرين الدفاع الجوي `` Aseman ولاية 99 '' ، في مكان مجهول في إيران. .
IRANIAN ARMY OFFICE / AFPصورة نشرة قدمها مكتب الجيش الإيراني في 21 أكتوبر 2020 ، تظهر علمًا وطنيًا أمام نظام رادار إيراني خلال اليوم الأول من تمرين الدفاع الجوي `` Aseman ولاية 99 '' ، في مكان مجهول في إيران. .

نقل السجناء سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز وأميركي رابع لم تكشف هويته من سجن إوين سيئ السمعة في طهران إلى منزل غير محدد

أفرجت إيران عن أربعة أميركيين من السجن الخميس ووضعتهم في الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت عائلة أحدهم، ما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بمغادرة البلد.

https://twitter.com/i/web/status/1689674227551440896

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ونقل السجناء سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز وأميركي رابع لم تكشف هويته من سجن إوين سيئ السمعة في طهران إلى منزل غير محدد، وفق ما أعلن محامي عائلة نمازي. وقال مصدر آخر إن أميركيا خامسا أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية.

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