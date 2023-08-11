تقرير: إسرائيل واثقة من أن الصفقة الإيرانية الأمريكية جزء من "تفاهمات واسعة"

أفاد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن صفقة تبادل الأسرى التي تتبلور بين الولايات المتحدة وإيران قد تزيد من فرص التعاون الدبلوماسي بين البلدين وخاصة بالنسبة لقضية الاتفاق النووي.

وقال اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولون أمنيون في التقرير، إن "الصفقة جزء من تفاهمات واسعة تم التوصل إليها في عمان وسيتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع".

وأفاد مسؤلون أمريكيون الخميس بأن طهران نقلت خمسة أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية، في خطوة أولى من اتفاق ينص على مبادلة مواطنين إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة بخمسة أمريكيين محتجزين في إيران، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن الخطوة التالية ستكون تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر يمكن لطهران استخدامه لشراء سلع إنسانية مثل الغذاء والدواء. من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق.

وقال بلينكن للصحافيين ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، "لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات".