مصادر سياسية إسرائيلية: "الاتصالات بين الأمريكيين والسعوديين لم تنضج بعد"

مصادر سياسية لـ "معاريف": "الاتصالات بين الأمريكيين والسعوديين لم تنضج بعد"

يقدر المسؤولون السياسيون في إسرائيل أن الاتصالات بين الأمريكيين والسعوديين بعيدة عن النضج وعن نتائج اجابية لإجراء مفاوضات حقيقية متقدمة. ومع ذلك، نرى في إسرائيل الكثير من المنشورات والبيانات حول هذا الموضوع، والتي زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة والتي تبيّن الصورة وكأنها قريبة تحقيق نتيجة إيجابية بالنسبة لإسرائيل. بحسب ما نشر موقع "معاريف" الإسرائيلي.

في إسرائيل، يميلون إلى رؤية الكلام المنسوب إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في "وول ستريت جورنال"، والذي قال بموجبه لمستشاريه إنه "لن يتسرع في توقيع الاتفاق مع الحكومة المتطرفة القائمة. في إسرائيل "على أنه ليس نقطة نهاية، بل نقطة انطلاق للمفاوضات بين السعودية والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين لـ "معاريف" بخصوص الموضوع: "إن للولايات المتحدة مصلحة في تعزيز اتفاقية سلام بين السعودية وإسرائيل، لأنها ستسهم في الاستقرار الإقليمي، وخفض أسعار الطاقة والنفط، وسيكون إنجازا كبيرا للرئيس بايدن في الفترة التي تسبق الانتخابات.

كما أن للسعودية مصلحة في مثل هذا الاتفاق، بما لا يقل عن إسرائيل، لأنها ستساعدها في التعامل مع تهديدها الرئيسي - إيران، وستفتح الباب أمام إمكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وستشهد اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى ازدهار العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، كما ينعكس في اتفاقية التجارة والسياحة والاستثمار، على الإمكانات الهائلة الكامنة في الاتفاقية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، أهم دولة في العالم الإسلامي.