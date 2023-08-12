تقرير: مصر تقاوم طلبات من الولايات المتحدة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا

وقال التقرير، إن "مصر خططت في البداية لإرسال صواريخ إلى روسيا"، لكن تلك الخطة أجهضت، في وقت سابق من هذا العام، بسبب الضغط الأميركي.

أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس الجمعة نقلا عن مسؤولين مصريين وأميركيين، أن مصر بعد أن وافقت مصر على عدم إرسال أسلحة إلى روسيا، تقاوم الآن طلبات من أميركا لإرسالها إلى أوكرانيا

وقال التقرير، إن "مصر خططت في البداية لإرسال صواريخ إلى روسيا"، لكن تلك الخطة أجهضت، في وقت سابق من هذا العام، بسبب الضغط الأميركي.

وتابع التقرير أن "مسؤولون أميركيون، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن، طلبوا من مصر تزويد أوكرانيا بالأسلحة بدلاً من إرسالها إلى روسيا، سعياً لمساعدة القوات الأوكرانية للتغلب على نقص الذخيرة".

وبحسب التقرير، فإن وزير الدفاع الأمريكي قدم هذا الطلب في مارس/ آذار، عندما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

كما أثار مسؤولون أميركيون كبار آخرون الموضوع ذاته في لقاءات متعددة منذ ذلك الحين، في محاولة لمساعدة أوكرانيا على التغلب على نقص الذخيرة خلال الهجوم المضاد الذي أطلقته.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول أميركي، إلى طلب الولايات المتحدة من مصر تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية، وصواريخ مضادة للدبابات، وأنظمة دفاع جوي، وأسلحة صغيرة.

وفي محادثات مع مسؤولين أميركيين، لم ترفض مصر الطلبات بشكل قاطع، لكن المسؤولين المصريين قالوا في "أحاديث خاصة" إن القاهرة ليست لديها خطط لإرسال تلك الأسلحة.

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، وصف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية مصر بأنها "شريك يتحرك من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا (..) نجد هذه المحادثات مع مصر مثمرة.

وفي سلسلة من المناقشات الدبلوماسية، كان رد مصر مناسبا لشريك قوي للولايات المتحدة"، مضيفا: "هذه ليست قضايا بسيطة أو سريعة، ومناقشاتنا مع شركائنا المصريين حول مصلحتنا المشتركة في إنهاء الحرب الروسية مثمرة ومستمرة".

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على طلب للتعليق من الصحيفة.