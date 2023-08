صفقة تبادل السجناء والإفراج عن أموال مجمّدة بين واشنطن وطهران بواسطة قطرية

أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، أن الوساطة التي قامت بها الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران أوصلت إلى الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح وتبادل سجناء وتحرير أموال مجمّدة.

وقال المسؤول القطري، أمس الجمعة، إن بلاده "لعبت دوراً محورياً في تيسير الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، لإطلاق سراح عدد من السجناء، وإنشاء قناة تواصل لمعالجة عدد من المسائل المتفق عليها بين الطرفين".

وأشار المسؤول في تصريحاته لوسائل إعلامية إلى أن بلاده "بذلت جهوداً كبيرة باعتبارها وسيطاً دولياً موثوقاً لتحقيق التقارب بين الجانبين الأميركي والإيراني".

وتابع محمد الخليفي، أن الاتفاق الأخير "سبقته زيارات مكثفة لمسؤولين قطريين إلى إيران والولايات المتحدة بهدف نقل رسائل، وتقريب وجهات النظر، وتقديم المبادرات الإيجابية للوصول إلى هذا الاتفاق".

وأردف المسؤول أن بلاده تأمل في "أن يفضي الاتفاق الأميركي- الإيراني إلى تفاهمات أكبر، تشمل العودة إلى الاتفاق النووي"، مبرزاً أن الاتفاق "يعزز من أمن واستقرار المنطقة"، وفق ما نقلت "الأناضول".

وكانت إيران قد أفرجت عن أربعة أميركيين من السجن الخميس ووضعتهم في الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت عائلة أحدهم، ما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بمغادرة البلد.