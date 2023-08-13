بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل – تقرير

انتظر نتنياهو بقلق واضح الدعوة الأميركية التقليدية التي تمهل بايدن كثيرا في توجيهها مخالفا نهج الرؤساء الأميركيين تجاه القادة الإسرائيليين الجدد

من المقرر أن يدعو الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وستكون الزيارة الوشيكة إلى العاصمة واشنطن هي الأولى لنتنياهو منذ توليه منصبه لفترة ولاية ثالثة كرئيس للوزراء في عام 2022.

وبحال تمت هذه الزيارة فإنها تأتي وسط توترات بشأن مستقبل الأنشطة النووية الإيرانية، حيث تحاول إدارة بايدن إنقاذ صفقة من شأنها إعادة السيطرة الدولية على البرنامج المدني مقابل تخفيف العقوبات فيما تعارض إسرائيل أي اتفاق نووي مع الجمهورية الإسلامية وتعتبر أن "أي اتفاق لا يفكك البنى التحتية للمشاريع النووية سيزود طهران وعناصرها بالأموال".

كما طغى التوتر على العلاقات بين نتنياهو وبايدن خلال الأشهر الأخيرة على خلفية محاولات الائتلاف الحاكم في إسرائيل لما يصوره إصلاحا للقضاء في البلاد، مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية حاشدة هي الأقوى والأكثر استمرارية في تاريخ دولة إسرائيل.

AP/Michel Euler 2016 © ملف - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، من اليسار ، ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يتحدثان أمام وسائل الإعلام في دافوس ، سويسرا ، في 21 يناير ، 2016.

انتظر نتنياهو بقلق واضح الدعوة الأميركية التقليدية التي تمهل بايدن كثيرا في توجيهها مخالفا نهج الرؤساء الأميركيين تجاه القادة الإسرائيليين الجدد.

للزعماء الإسرائيليين أعراف عريقة في زيارة واشنطن. يعرف الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو بعضهما البعض منذ فترة طويلة. وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين في مايو أيار "أتوقع أنه في وقت ما سيزور (البيت الأبيض) رئيس الوزراء (الإسرائيلي)".

وستتزامن زيارة نتنياهو للعاصمة الأميركية أيضًا مع مسعى إدارة بايدن للدفع باتفاقية تطبيع بين إسرائيل والسعودية.