السفير الليبي السابق في كندا يؤكد حيازته على وثائق سرية لأرصدة القذافي ويرفض تسليمها للسلطات الحالية في ليبيا

صرح السفير الليبي بأنه "يحتفظ بوثائق سرية تحوي تفاصيل مالية عن أرصدة سرية للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في كندا"

قال السفير الليبي السابق في كندا فتحي البعجة إن الرئيس الراحل معمر القذافي خبأ مليارات الدولارات في حسابات مصرفية كندية، وفق تقرير لموقع اندبندنت عربية.

تشير التقديرات بالرغم من الضبابية، إلى ان حجم أرصدة القذافي الخارجية السرية والمعلنة يتراوح بين 200 و 500 مليار دولار على شكل سيولة نقدية واستثمارات.

وصرح السفير الليبي الأسبق في كندا فتحي البعجة لموقع "غلوبال آند ذي ميل" الكندي، بأنه "يحتفظ بوثائق سرية تحوي تفاصيل مالية عن أرصدة سرية للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في كندا"، قائلاً إنه "سيحمي هذه الوثائق ويحفظها إلى أن تكون لليبيا حكومة منتخبة ديمقراطياً ليسلمها إليها".

رفض السفير الليبي السابق في كندا (2013 – 2017) تسليم نسخ من الوثائق للموقع الكندي، أو تحديد القيمة الكاملة التي أكد أنها مليارات من دون ذكر رقم معين خبأها القذافي في حسابات خاصة بالبنوك الكندية.

Abdullah DOMA / AFP امرأة تمر عبر أنقاض معبد أبولو في مدينة قورينا شرق ليبيا القديمة ، في منطقة الجبل الأخضر ، في 10 فبراير 2022.

أكد البعجة أنه "ينوي حماية تلك السجلات المالية في ليبيا خوفاً من وقوعها تحت طائلة الفساد، وتسليمها بعد انتخاب حكومة جديدة عبر انتخابات ديمقراطية في البلاد"، لا سيما على ضوء الاضطرابات الأمنية والسياسية المتتابعة في بلد نفطي باتت رئاسته محط أطماع ونزاعات.

وأشار التقرير إلى أن مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي بحث في لقاء مع السفيرة الكندية لدى طرابلس إيزابيل سافارد الجمعة الماضي "الاستراتيجيات لاسترداد الأصول الليبية في كندا وإدارتها لمصلحة الشعب الليبي"، بحسب حساب المكتب الرسمي، وكان مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة تأسس عام 2017 بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.