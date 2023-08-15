ثلاث جامعات إسرائيلية من بين أفضل 100 جامعة في العالم

احتل معهد وايزمان للعلوم في رحوفوت المرتبة 67 وحل التخنيون في المرتبة 78 أما الجامعة العبرية فتراجعت الى المرتبة 85 بعد أن حلت قبلا في المرتبة 77

تم الإعلان عن ثلاث جامعات إسرائيلية من بين أفضل 100 جامعات في العالم، وفقًا لتصنيف شنغهاي العالمي لعام 2023 (ARWU) الذي أصدرته شركة ShanghaiRanking Consultancy يوم الثلاثاء.

احتل معهد وايزمان للعلوم في رحوفوت المرتبة 67 مقارنة بالمركز 83 العام الماضي. معهد العلوم التطبيقية للتكنولوجيا - التخنيون في حيفا احتل المرتبة 78 ، بينما تراجعت الجامعة العبرية في القدس إلى المركز 85 من المرتبة 77 في عام 2022.

تصدرت جامعة هارفارد قائمة الترتيب للعام الحادي والعشرين على التوالي. وتتبعها جامعتان أمريكيتان أخريان - ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

احتلت جامعة كامبريدج الإنجليزية المرتبة الرابعة، تليها جامعة كاليفورنيا، بيركلي. المؤسسات الأخرى في المراكز العشرة الأولى هي برينستون وأكسفورد وكولومبيا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة شيكاغو.

تتصدر الولايات المتحدة التصنيف المرموق بإجمالي 38 جامعة أمريكية مما يضعها على رأس أفضل 100 جامعة هذا العام.