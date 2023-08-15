إسرائيل تتخلف عن إيران في تصنيف 'غلوبال فايرباور' وتأتي الولايات المتحدة في الصدارة

لكن إسرائيل تجاوزت إيران في ميزانية الدفاع (24.3 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار) والقوة الجوية (601 طائرة مقابل 541).

جاءت إسرائيل في المرتبة 18 من بين 145 دولة في أحدث مراجعة لشركة Global Firepower، ما يضعها في مرتبة واحدة أدنى من إيران.

حصلت إسرائيل على درجة PowerIndex قدرها 0.2757، مع درجة 0.0000 تعتبر "مثالية". يحلل الترتيب أكثر من 60 عاملاً فرديًا بفئات تتراوح من عدد الوحدات العسكرية إلى القدرات اللوجستية.

وفقًا للترتيب، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى، تليها روسيا والصين. الهند وبريطانيا من بين الدول الخمس الأولى التي تمتلك أقوى جيش.

تجاوزت كل من تركيا ومصر، إسرائيل وحلتا في المرتبة 11 و 14 على التوالي. رفعت أوكرانيا، التي تلقت إمدادات أسلحة ومساعدات مالية كبيرة من حلفائها منذ بداية الغزو الروسي، درجة مؤشر GFP لتحتل المرتبة 15.

https://twitter.com/i/web/status/1691089052793974784 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

إيران حصلت على المركز السابع عشر، ولديها ما يقرب من 13 مرة من القوى العاملة المتاحة أكثر من إسرائيل وثلاث مرات أكثر من الموظفين النشطين. لكن إسرائيل تجاوزت إيران في ميزانية الدفاع (24.3 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار) والقوة الجوية (601 طائرة مقابل 541).

كما أظهرت الدولة اليهودية نتائج أفضل من العديد من الدول في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية (المرتبة 22) والإمارات (المرتبة 56) والمغرب (المرتبة 61) والأردن (المرتبة 81) ولبنان (المرتبة 111). كما تفوقت إسرائيل على بعض القوى الغربية الكبرى مثل ألمانيا (المرتبة 26) وكندا (المرتبة 27) والنرويج (المرتبة 35) ، وفقًا للترتيب.