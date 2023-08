إسرائيل تتخلف عن إيران في تصنيف 'غلوبال فايرباور' وتأتي الولايات المتحدة في الصدارة

جاءت إسرائيل في المرتبة 18 من بين 145 دولة في أحدث مراجعة لشركة Global Firepower، ما يضعها في مرتبة واحدة أدنى من إيران.

حصلت إسرائيل على درجة PowerIndex قدرها 0.2757، مع درجة 0.0000 تعتبر "مثالية". يحلل الترتيب أكثر من 60 عاملاً فرديًا بفئات تتراوح من عدد الوحدات العسكرية إلى القدرات اللوجستية.

وفقًا للترتيب، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى، تليها روسيا والصين. الهند وبريطانيا من بين الدول الخمس الأولى التي تمتلك أقوى جيش.

تجاوزت كل من تركيا ومصر، إسرائيل وحلتا في المرتبة 11 و 14 على التوالي. رفعت أوكرانيا، التي تلقت إمدادات أسلحة ومساعدات مالية كبيرة من حلفائها منذ بداية الغزو الروسي، درجة مؤشر GFP لتحتل المرتبة 15.