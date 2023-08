تونس: انتقادات واسعة للسفارة الأمريكية بسبب مصطلح "السكان الأصليون"

انتقد إعلاميون ونشطاء تونسيون بشكل واسع السفارة الأمريكية، إثر استخدامها مصطلح “السكان الأصليون” في منشور يتعلق بتكريم الناشطة سعدية مصباح، السيدة التونسية المعروفة بدفاعها منذ عقود عن حقوق الأقلية من ذوي البشرة السوداء في بلادها.

ونوه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريح صحفي سابقا، بنشاط سعدية مصباح، في مجال الحقوق قائلا إنها "قامت بالكثير من أجل تجريم التمييز العنصري في بلادها".

ومنحت وزارة الخارجية الأمريكية، الناشطة التونسية سعدية مصباح جائزة "أبطال مكافحة العنصرية الدولية"، وهي جائزة سنوية تقدمها واشنطن لنشطاء من المجتمع المدني ساهموا في محاربة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب بمختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، علق سمير الوافي، وهو إعلامي قائلا: "صفحة السفارة الأمريكية بتونس تنكل باللغة العربية يوميا، واليوم يستعملون عبارة "السكان الأصليون" في بيانهم عن تونس".