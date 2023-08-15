تونس: انتقادات واسعة للسفارة الأمريكية بسبب مصطلح "السكان الأصليون"

ونوه وزير الخارجية الأميركي، في تصريح صحفي سابقا، بنشاط سعدية مصباح، في مجال الحقوق قائلا إنها "قامت بالكثير من أجل تجريم التمييز العنصري في بلادها".

انتقد إعلاميون ونشطاء تونسيون بشكل واسع السفارة الأمريكية، إثر استخدامها مصطلح “السكان الأصليون” في منشور يتعلق بتكريم الناشطة سعدية مصباح، السيدة التونسية المعروفة بدفاعها منذ عقود عن حقوق الأقلية من ذوي البشرة السوداء في بلادها.

ونوه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريح صحفي سابقا، بنشاط سعدية مصباح، في مجال الحقوق قائلا إنها "قامت بالكثير من أجل تجريم التمييز العنصري في بلادها".

ومنحت وزارة الخارجية الأمريكية، الناشطة التونسية سعدية مصباح جائزة "أبطال مكافحة العنصرية الدولية"، وهي جائزة سنوية تقدمها واشنطن لنشطاء من المجتمع المدني ساهموا في محاربة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب بمختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، علق سمير الوافي، وهو إعلامي قائلا: "صفحة السفارة الأمريكية بتونس تنكل باللغة العربية يوميا، واليوم يستعملون عبارة "السكان الأصليون" في بيانهم عن تونس".

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وأضاف سمير الوافي، أن هذه "عبارة مستفزة وخبيثة وتحتمل ألف تأويل وفيها قلة احترام وقلة ذوق. ولا يعرف أحد معنى “السكان الأصليون” أكثر من الأمريكان أنفسهم في قصتهم المأساوية مع الهنود الحمر. وهم في ذلك أولى بالدروس”.

من جهته، كتب شريف خرايفي القيادي في حزب العمال: “سكان تونس “الأصليون” اندمجوا في مزيج عرقي وإثني لآلاف السنين، ومازالت عدة “مجموعات” تحافظ على خصوصياتها وتقاليدها وثقافتها. أما أنتم يا “أمريكان” فلا تستطيعون أن تعترفوا “أين ذهب سكان أمريكا الأصليين، وكيف تم ذلك!”.

وجاء ذلك بعد أن علقت السفارة الأمريكية في تونس بالقول: "كرست الناشطة التونسية حياتها لمحاربة التمييز العنصري والتعصب والدفاع عن حقوق التونسيين السود. تعتبر هذه الجائزة تقديراً لشجاعتها الاستثنائية وقيادتها والتزامها بالنهوض بحقوق الإنسان الخاصة بأفراد مجتمعات مهمّشة عرقية وإثنية وخاصة بالسكان الأصليين"

قبل أن تضطر لاحقا إلى حذف مصطلح “السكان الأصليين” بعدما أثار موجة استنكار واسعة.