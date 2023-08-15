تقرير: قطر منفتحة لأي دور للتقريب بين الجزائر والمغرب

جاء هذا خلال رد للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية حول الرسائل التي تم تبادلها مؤخرا بين الدوحة والرباط والجزائر

قالت صحيفة "القدس العربي" إن قطر منفتحة لأي طلب رسمي لتقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر ورأب الصدع بينهما، جاء ذلك خلال رد للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على سؤال للصحيفة إن كانت الرسائل المتبادلة بين قطر والجزائر والمغرب، التي سجلت مؤخراء تعني محاولات قطرية للمساهمة في الموضوع وتحمل تفاصيل دور محتمل لقطر بالقضية، وذلك استكمالا لنجاح وساطتها بين ايران والولايات المتحدة.

واجاب على السؤال خلال الاحاطة الاسبوعية لوزارة الخارجية ، وقال أن "العلاقات العربية البينية يجب أن يكون عنوانها الرئيسي التفاهم المشترك، حيث إن الدوحة، بتأكيده، ملتزمة بأي دور يطلب منها أو يمكنها تحقيقه في إطار هذه الرؤيا المتعلقة بالمنطقة".

وكشف الانصاري بأن الرسائل بين قطر والجزائر التي أشير اليها ترتبط "بالعلاقات الثنائبة بين البلدين، ولا شك أن رأب الصدع بين الأشقاء يمثل اهتماما رئيسيا لدولة قطر". وذكر الأنصاري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.