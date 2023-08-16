تقرير: الولايات المتحدة تضغط بقوة على إيران للتوقف عن بيع الطائرات المُسيرة لروسيا

وقال التقرير، نقلا عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المحادثات، إن "الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة إلى روسيا

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة مسلحة إلى روسيا في إطار مباحثات على "تفاهم غير مكتوب" أوسع نطاقا بين واشنطن وطهران لخفض التوتر.

وقال التقرير، نقلا عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع على المحادثات، إن "الولايات المتحدة تضغط على طهران لوقف بيع الطائرات المسيرة المسلحة إلى روسيا، إذ تستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا، وكذلك قطع الغيار لتلك الطائرات المسيرة".

يأتي هذا في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران تخفيف حدة التوتر وإحياء محادثات أوسع نطاقا تتعلق ببرنامج إيران النووي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء إنه سيرحب بأي خطوات إيرانية لخفض تصعيد "تهديدها النووي المتنامي".

وذكرت الصحيفة أن تلك المناقشات تمت إلى جانب مفاوضات بشأن اتفاق لتبادل السجناء الأسبوع الماضي.

وكانت إيران قد سمحت لأربعة أمريكيين محتجزين لديها بالانتقال من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية وهناك محتجز أمريكي خامس رهن الإقامة الجبرية في المنزل بالفعل.